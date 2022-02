Ο λόγος που η ηθοποιός απαίτησε την παρουσία μίας παραγωγού στα γυρίσματα

Την είδαμε ατρόμητη στη μεγάλη οθόνη, να υποδύεται τη Furiosa στο Mad Max. Η πραγματικότητα, όμως, απέχει πολύ από αυτό. Η Charlize Theron αποκάλυψε όχι απλώς φοβόταν τον συμπρωταγωνιστή της, Tom Hardy, αλλά ζήτησε να είναι διαρκώς παρούσα στα γυρίσματα η παραγωγός Denise Di Novi, για την ασφάλειά της.

Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας μίας διαφωνίας, η οποία εξελίχθηκε σε εκρηκτικό καυγά. Η Theron κατηγόρησε τον Hardy πως δεν τη σεβόταν. O cameraman Mark Goellnicht, ο οποίος ήταν παρών, περιέγραψε τον ηθοποιό ως «ιδιαίτερα επιθετικό».

«Εκείνη όντως ένιωσε να απειλείται, κι αυτό ήταν το σημείο που άλλαξαν τα πάντα», δήλωσε στoν δημοσιογράφο των New York Times, Kyle Buchanan, για χάρη του νέου του βιβλίου, Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road.

H Theron μίλησε για την ένταση που βίωσε στο πλατό λίγο αργότερα.

«Φτάσαμε σε ένα σημείο που η κατάσταση είχε ξεφύγει εκτός ελέγχου, που υπήρχε μία αίσθηση πως ίσως, αν έστελναν μία παραγωγό κάτω, θα εξισορροπούσε τα πράγματα, γιατί δεν ένιωθα ασφαλής», είπε.

«Κατά κάποιον τρόπο, πάτησα πόδι. Ο George (Miller, ο σκηνοθέτης) είπε “Εντάξει, αν έρθει η Denise…”. Ήταν ανοιχτός σε αυτό και κάπως ανέπνευσα λίγο, γιατί ένιωθα ότι θα είχα άλλη μία γυναίκα που θα καταλάβαινε τι αντιμετώπιζα. Αλλά όταν ήμουν στο set, ένιωθα γυμνή και μόνη».

Ο Hardy και η Theron συμπρωταγωνίστησαν ως Mad Max και Furiosa, αντίστοιχα, χάρη στην εξαιρετική τους χημεία στην πρώτη ανάγνωση των σεναρίων. Όλα άλλαξαν, βέβαια, εξαιτίας της διαφορετικής τους προσέγγισης στην υποκριτική.

«Κοιτώντας πίσω, δεδομένου του τι συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τον Tom, θα ήταν εξυπνότερο να φέρναμε μία γυναίκα παραγωγό», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην τεχνική του Miller. «Καταλαβαίνεις τις ανάγκες ενός σκηνοθέτη που θέλει να προστατεύσει στο set του, αλλά όταν η πίεση έρχεται και τα πράγματα ξεφεύγουν, πρέπει να μπορείς να το σκεφτείς από ένα ευρύτερο φάσμα. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα, αν ο George έβλεπε ότι κανείς δε θα ερχόταν να αλλάξει το όραμά του, αλλά θα ερχόταν να βοηθήσει ώστε να μετριαστούν οι καταστάσεις. Πιστεύω πως δεν ήθελε καμία εξωτερική παρέμβαση, και για αρκετές εβδομάδες στο set δεν ήξερα τι με περίμενε, κι αυτό δεν ήταν απαραίτητα καλό συναίσθημα, όταν είσαι στη δουλειά. Ήταν σαν να έπαιζα με τη φωτιά».

«Εξαιτίας του φόβου μου, βάζαμε τείχη για να προστατευτούμε, αντί να πούμε ο ένας στον άλλο πως “αυτό είναι τρομακτικό για εσένα και τρομάζει εμένα. Ας είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλο”. Δουλεύαμε, αλλά με έναν παράξενο τρόπο, όπως οι χαρακτήρες μας: Ήταν θέμα επιβίωσης».

Από την πλευρά του, ο Miller απάντησε πως «αν έπρεπε να το ξανακάνω από την αρχή, μάλλον θα ήμουν πιο προσεκτικός».