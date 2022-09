O Tom Hanks έγραψε μυθιστόρημα που αποκαλύπτει τις εμπειρίες του στο Hollywood

«Κανείς δεν ξέρει πώς φτιάχνεται μια ταινία, αν και όλοι νομίζουν ότι κάνουν», δηλώνει μεταξύ άλλων ο Tom Hanks

«The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», αυτός θα είναι ο τίτλος του νέου μυθιστορήματος από τον δυο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Tom Hanks. Ο Ηanks δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζει την συγγραφή, βιβλίου, αφού το 2017 είχε δημοσιεύσει το «Uncommon Type», το οποίο έγινε και best seller.

Aυτήν την φορά εστιάζει στον κινηματογράφο και το νέο του βιβλίο, αναμένεται να κυκλοφορήσει 9 Μαΐου του 2023. Σε αυτό περιλαμβάνεται η περιγραφή και η διαδικασία που χρειάζεται για την δημιουργία μιας «κολοσσιαίας ταινίας δράσης υπερηρώων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με πηγή έμπνευσης από ένα ταπεινό κόμικ». Στο βιβλίο αυτό, περιλαμβάνονται και εμπειρίες του ηθοποιού, τις οποίες ο ίδιος έχει ζήσει και θέλησε να μοιραστεί με το κοινό, καθώς μέσα από αυτές τις ιστορίες αυτές έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα. Ο Tom Hanks άλλωστε βρίσκεται αρκετά χρόνια στη βιομηχανία του κινηματογράφου και θα έχει πολλά να φέρει στο φως της δημοσιότητας.

«Κάθε χαρακτήρας του βιβλίου κάνει κάτι που έχω βιώσει ενώ έκανα μια ταινία... Ακόμη και οι ανόητες στιγμές είναι εμπνευσμένες από κάποιο ακροβατικό που έχω κάνει ή από κάποιο λάθος που έκανα και επέζησα», είπε ο γνωστός ηθοποιός. Το «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece» εκτείνεται σε αρκετές δεκαετίες και παρουσιάζει την αμερικανική κουλτούρα που έχει αλλάξει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Πέρα από ιστορικά γεγονότα όμως, περιέχει και όλες εκείνες τις λεπτομέρειες και τις εμπειρίες του Hollywood, οι οποίες δίδαξαν πολλά στον ηθοποιό και θέλει να τα μεταφέρει και στο κοινό, είτε έχει σκοπό να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο είτε όχι.

Διάσπαρτα σε όλο το μυθιστόρημα υπάρχουν κόμικς γραμμένα από τον Hanks και εικονογραφημένα από τον Robert Sikoryak. Ενώ μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε: «Κανείς δεν ξέρει πώς φτιάχνεται μια ταινία — αν και όλοι νομίζουν ότι κάνουν (ταινίες). Έχω κάνει πολλές ταινίες, και τέσσερις από αυτές είναι πολύ καλές, νομίζω, και εξακολουθώ να εκπλήσσομαι με το πώς κατασκευάζονται οι ταινίες. Από ένα τρεμόπαιγμα μιας ιδέας μέχρι την εικόνα που τρεμοπαίζει στην οθόνη, η όλη διαδικασία είναι θαύμα», είπε ο Hanks, δείχνοντας την μεγάλη του αγάπη προς την υποκριτική, την σκηνοθεσία και τον κινηματογράφο.

Τέλος δηλωσε χαρακτηριστικά για το βιβλίο: «Η δημιουργία ταινιών είναι πολύ σκληρή δουλειά. Χρειάζεται να δουλεύεις σκληρά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχεις στιγμές ευχαρίστησης και άλλες τόσες στιγμές στις οποίες απεχθάνεσαι τον εαυτό σου. Είναι η σπουδαιότερη δουλειά στον κόσμο και η πιο μπερδεμένη δουλειά που γνωρίζω. Ελπίζω ότι το βιβλίο αποτυπώνει πολλές από τις "τυχαίες κρίσεις και την περιστασιακή σφαγή" που συμβαίνουν σε μια ταινία».