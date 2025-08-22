Cinderella rule - Η κούραση, οι υποχρεώσεις και η έλλειψη χρόνου μπορεί να σκοτώνουν τον αυθορμητισμό, αλλά αυτό το μικρό trick μπορεί να τον ξαναφέρει, με τους δικούς σου όρους

Μπορεί να μην σου ακούγεται σέξι το σεξ με πρόγραμμα, αλλά το να προγραμματίζεις τον χρόνο για οικειότητα με τον σύντροφό σου μπορεί να είναι απίστευτα διεγερτικό – αρκεί να το κάνεις σωστά. Αν νιώθεις εξαντλημένη στο τέλος της ημέρας, έχοντας περάσει τις ώρες σου ανάμεσα σε δουλειά, φροντίδα άλλων και υποχρεώσεις και δεν νιώθεις ίχνος ερωτικής διάθεσης, δεν είσαι μόνη. Πολλές γυναίκες παλεύουν με την εξάντληση και την «αποσύνδεση» από τη σεξουαλική τους πλευρά. Η λύση μπορεί να είναι κάτι που λέγεται «cinderella rule», σύμφωνα με την Άλις Γκίντινγκς, co-host του podcast "Just Between Us".

Τι είναι ο κανόνας της Σταχτοπούτας στο σεξ;

Είναι απλό: Ορίζεις μια συγκεκριμένη ώρα λήξης, δηλαδή μέχρι πότε είναι πιθανό να έχεις διάθεση ή αντοχές για σεξουαλική επαφή. Για παράδειγμα, αν ξέρεις ότι μετά τις 22:30 γίνεσαι ένα με το κρεβάτι (και όχι με την καλή έννοια), μπορείς να βάλεις ένα «παράθυρο» ερωτικής σύνδεσης από τις 21:30 ως τότε. Χωρίς πίεση, χωρίς ρολόι στο κομοδίνο – μόνο μια προσυμφωνημένη προσδοκία.

Έτσι, έχεις χρόνο να ανάψεις τη σπίθα μέσα στη μέρα: Ένα φιλί στην κουζίνα, ένα σέξι μήνυμα, μια ματιά που λέει «το βράδυ ίσως». Αντί να περιμένεις την έμπνευση στις 23:59, δημιουργείς έδαφος για αυθορμητισμό – εντός ορίων που σέβονται την ενέργειά σου.

Tips για να λειτουργήσει στην πράξη: