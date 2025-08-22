Το προγραμματισμένο σεξ μπορεί να είναι πιο hot απ’ όσο φαντάζεσαι – Να γιατί
JTeam
22 Αυγούστου 2025
Μπορεί να μην σου ακούγεται σέξι το σεξ με πρόγραμμα, αλλά το να προγραμματίζεις τον χρόνο για οικειότητα με τον σύντροφό σου μπορεί να είναι απίστευτα διεγερτικό – αρκεί να το κάνεις σωστά. Αν νιώθεις εξαντλημένη στο τέλος της ημέρας, έχοντας περάσει τις ώρες σου ανάμεσα σε δουλειά, φροντίδα άλλων και υποχρεώσεις και δεν νιώθεις ίχνος ερωτικής διάθεσης, δεν είσαι μόνη. Πολλές γυναίκες παλεύουν με την εξάντληση και την «αποσύνδεση» από τη σεξουαλική τους πλευρά. Η λύση μπορεί να είναι κάτι που λέγεται «cinderella rule», σύμφωνα με την Άλις Γκίντινγκς, co-host του podcast "Just Between Us".
Τι είναι ο κανόνας της Σταχτοπούτας στο σεξ;
Είναι απλό: Ορίζεις μια συγκεκριμένη ώρα λήξης, δηλαδή μέχρι πότε είναι πιθανό να έχεις διάθεση ή αντοχές για σεξουαλική επαφή. Για παράδειγμα, αν ξέρεις ότι μετά τις 22:30 γίνεσαι ένα με το κρεβάτι (και όχι με την καλή έννοια), μπορείς να βάλεις ένα «παράθυρο» ερωτικής σύνδεσης από τις 21:30 ως τότε. Χωρίς πίεση, χωρίς ρολόι στο κομοδίνο – μόνο μια προσυμφωνημένη προσδοκία.
Έτσι, έχεις χρόνο να ανάψεις τη σπίθα μέσα στη μέρα: Ένα φιλί στην κουζίνα, ένα σέξι μήνυμα, μια ματιά που λέει «το βράδυ ίσως». Αντί να περιμένεις την έμπνευση στις 23:59, δημιουργείς έδαφος για αυθορμητισμό – εντός ορίων που σέβονται την ενέργειά σου.
Tips για να λειτουργήσει στην πράξη:
Οργάνωσε 1-2 στιγμές την εβδομάδα που είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στη σύνδεση με τ@ σύντροφό σου
Μπορεί να μην ακούγεται τόσο ρομαντικό, αλλά όταν η καθημερινότητα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, η πρόθεση να κρατήσεις λίγο χρόνο μόνο για εσάς μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα σεξουαλική επαφή – αρκεί να είναι ένας κοινός χρόνος που θυμίζετε ο ένας στον άλλον ότι είστε κάτι παραπάνω από συγκάτοικοι στην καθημερινή ρουτίνα.
Αν είστε και οι δύο σπίτι μέρα, δοκίμασε να μεταφέρεις την οικειότητα νωρίτερα
Το σεξ δεν είναι μόνο για το βράδυ. Αν η ενέργειά σου εξαντλείται μέχρι τις 22:00, γιατί να μην δοκιμάσεις να δημιουργήσεις μια ρομαντική στιγμή μέσα στο απόγευμα; Ένα μεσημεριανό break, ένα ντους μαζί ή μια σύντομη, παιχνιδιάρικη αγκαλιά μπορεί να είναι πολύ πιο εφικτά – και εν τέλει πολύ πιο απολαυστικά – όταν δεν συνοδεύονται από εξάντληση.
Στείλε ένα sext, μια φωτογραφία ή σκέψου τι θα ήθελες να κάνετε μέσα στη μέρα (γνωστό και ως porn dosing)
Η σεξουαλική διάθεση δεν εμφανίζεται μαγικά – χτίζεται. Σκέψου την όπως τη φαντασίωση: ξεκινά από μια ιδέα, μια ματιά, ένα μήνυμα που σε βάζει στη διάθεση. Αν έχεις ανάγκη από "προθέρμανση", άκου λίγα λεπτά από ένα audio erotica podcast, ή κάνε scroll σε κάτι που σε εξιτάρει. Είσαι άνθρωπος, όχι διακόπτης.
- Όταν έρθει η ώρα, μην πιεστείς για υπερπαραγωγή. Διάλεξε στάσεις που δεν απαιτούν έντονη σωματική προσπάθεια
Το spooning, η στάση όπου είστε και οι δύο στο πλάι με τον έναν να αγκαλιάζει από πίσω, είναι τέλεια για χαλαρό, συναισθηματικό και απολαυστικό σεξ χωρίς πίεση. Αντίστοιχα, το «sideways 69» για στοματικό ή η στάση «tangle» με κυκλικές κινήσεις προσφέρουν απόλαυση χωρίς να νιώθεις ότι κάνεις crossfit. Το θέμα είναι η σύνδεση, όχι η επίδοση.
