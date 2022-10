Η Melinda περιγράφει το διαζύγιο με τον Bill Gates: «Στις 10:00 έπρεπε να είμαι σε call και στις 9:00 έκλαιγα»

H Melinda Gates θυμήθηκε πρόσφατα πόσο «επίπονη» ήταν η συνεργασία της με τον Bill Gates μετά τον χωρισμό τους

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Melinda Gates μιλάει για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Bill Gates τον Αύγουστο του 2021 μετά από 27 χρόνια. Αυτή τη φορά, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό, πόσο καθοριστικό ήταν το timing στο οποίο συνέβη και πώς διαμόρφωσε την όλη εμπειρία της.

Σε συνέντευξή της στο Fortune, η 58χρονη δήλωσε: «Ο Covid μού έδωσε την ιδιωτικότητα να κάνω αυτό που χρειαζόμουν», προσθέτοντας: «Είναι απίστευτα επίπονο από πολλές πλευρές αλλά είχα την απαραίτητη ηρεμία για να τα καταφέρω». Για τη Melinda, το να συνεχίζει να είναι επαγγελματικά στο πλευρό του Bill Gates, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση.

«Συνέχισα να δουλεύω μαζί του παρόλο που είχαμε χωρίσει. Έπρεπε να παρουσιάζομαι και να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου καθημερινά. Έπρεπε να είμαι η καλύτερη εκδοχή μου παρόλο που στις 10:00 έπρεπε να είμαι σε call και στις 9:00 έκλαιγα».

«Σαν leader, έμαθα ότι μπορεί να γίνει». Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Μάη του 2021 ενώ παντρεύτηκε το 1994. Μαζί έχουν αποκτήσει την 26χρονη Jennifer, τον 23χρονο Rory και την 20χρονη Phoebe. Όπως μοιράστηκε μάλιστα η ίδια στη συνέντευξή της: «Το να προστατεύει τα παιδιά της κατά τη διάρκεια του διαζυγίου ήταν η "βασική της ανησυχία"». Όσο για το διαζύγιό τους, η ίδια είχε πολλούς λόγους που δεν μπορούσε να μείνει άλλο σε αυτόν τον γάμο.

Όταν οι Gates ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, λέγοντας ότι κανένας δεν πίστευε ότι «θα μπορούσε να αναπτυχθεί» ως μέρος αυτού του γάμου, προκάλεσε σάλο τόσο στον κόσμο της φιλανθρωπίας όσο και σε αυτών της παγκόσμιας υγείας. Το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates κατέχει περίπου $50 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία με κεφάλαια που λειτουργούν σε τουλάχιστον 135 χώρες. Έτσι, υπήρξε μια ανακούφιση όταν και οι δύο δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους στο ίδρυμα, με έδρα το Seattle.

Ήδη το ίδρυμα λειτουργούσε χωρισμένο σε δύο διακριτούς τομείς, με την Melinda Gates να επικεντρώνεται περισσότερο στην υγεία των νεογέννητων μωρών σε όλο τον κόσμο, η οποία αποτελεί μεγάλο μέρος της εστίασης του ιδρύματος και ο Bill Gates να ενδιαφέρεται περισσότερο για τεχνολογικές λύσεις σε μεγάλες προκλήσεις, όπως η χρήση εμβολίων.

Bill and Melinda Gates say they're divorcing after 27 years. The Microsoft co-founder and his wife, who launched the world’s largest charitable foundation, said they will continue to work together at the Bill & Melinda Gates Foundation. https://t.co/c1O518fqNO