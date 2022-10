Η Eva Mendes δεν αποσύρθηκε, απλά δεν της προτείνουν καλούς ρόλους (και εκείνη θέλει μόνο Disney)

Η Eva Mendes δεν εγκατέλειψε ποτέ την υποκριτική και το φωνάζει να το ακούσουμε (και τα στούντιο του Hollywood)

Αντικειμενικά μιλώντας, όλοι έχουμε την εντύπωση ότι η Eva Mendes έγινε housewife από τότε που έκανε παιδιά, είναι σύζυγος του Ryan Gosling και εντελώς συνειδητά, αποφάσισε να απέχει από τη δουλειά της.

Όλα αυτά μέχρι χτες, και το post που έκανε η ίδια στο Instagram, με τίτλους από sites που εξηγούν γιατί τα βρόντηξε. «Ποτέ δεν εγκατέλειψα την υποκριτική. Ήθελα να είμαι σπίτι με τα μωρά μου και ευτυχώς οι άλλες επιχειρηματικές μου δραστηριότητες μου το επέτρεπαν περισσότερα, σε σχέση με την υποκριτική».

Εξήγησε επίσης ότι κουράστηκε με τις προτάσεις για στερεοτυπικούς ρόλους και ότι μετά το "Lost River" του Ryan Gosling, το 2014, δεν βρέθηκε κάτι αντάξιο. Και ότι όλα όσα ακούγονται για εκείνη, δεν ισχύουν.

Παρόλα αυτά, η Mendes είχε μιλήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά για το πώς βλέπει πια τη δουλειά της και για το ότι έχει αποκλείσει πολλές κατηγορίες ρόλων, όπως εκείνους που έχουν βία ή σεξ. «Τώρα που είμαι μητέρα, είμαι πιο ακραία. Βασικά, θα έκανα μόνο Disney». Ε, άρα το λες και απόσυρση από την υποκριτική.

Ο Vin Diesel πάντως υπαινίχθηκε ότι η Eva Mendes θα επιστρέψει στον επίλογο του franchise "Fast and Furious", που θα αποτελείται από δύο μέρη.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012, στα γυρίσματα της ταινίας "The Place Beyond the Pines" και έχει αποκτήσει δύο κόρες, 8 και 6 ετών. Η ταινία "Lost River", στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα ημι-αυτοβιογραφικό project για το μεγάλωμα του Gosling, στο οποίο έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή.