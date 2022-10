Η Emily Ratajkowski αφήνει να εννοηθεί πως είναι bisexual, σε νέο βίντεο

Το βίντεο στο TikTok σε καλεί να δείξεις έναν πράσινο καναπέ αν είσαι bisexual και η Emrata απαντά αναλόγως

Από 40 κύματα έχει περάσει τον τελευταίο καιρό η προσωπική ζωή της Emily Ratajkowski, η οποία μετά τις αποκαλύψεις για τον σύντροφο και πατέρα του παιδιού της, ο οποίος την απατούσε συστηματικά, το διαζύγιό της και την υποτιθέμενη σχέση με τον Brad Pitt, έρχεται να δηλώσει με τον δικό της τρόπο πως ελκύεται τόσο από άντρες όσο και γυναίκες.

Μετά από έναν χρόνο γάμου και τον ερχομό του παιδιού της, η Emily κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, επιβεβαιώνοντας πως τις φήμες για απιστία. Στη συνέχεια τα δημοσιεύματα την ήθελαν σε σχέση με τον Brad Pitt, ενώ όπως φαίνεται οι δυο τους περνούν χρόνο μαζί, αλλά δεν έχουν προθέσεις για σοβαρή σχέση. Και τώρα έρχεται ένα ακόμη βίντεο, από το ίδιο το μοντέλο, το οποίο αφορά στη σεξουαλικότητά της και προκαλεί σχόλια.

Μάλιστα η Ratajkowski δεν είναι η πρώτη που κάνει κάτι τέτοιο τελευταία, ούτε καν η πρώτη αυτή την εβδομάδα. Σε πρόσφατο βίντεο της, η Madonna δήλωσε επίσης με τον ίδιο τρόπο (μέσα δηλαδή από ένα challenge στο TikTok) πως και αυτή είναι bisexual.

To 31χρονο μοντέλο δημοσίευσε το δικό της βίντεο στο οποίο, όποιος είναι bisexual δείχνει έναν πράσινο καναπέ και με αυτόν τον τρόπο, εκφράζει την σεξουαλικότητά του, χωρίς να έρθει σε αμήχανη θέση. Στα πλάνα λοιπόν, η Emily φάνηκε σαν να αποφάσισε να κάνει come out ως bisexual, ρίχνοντας ένα πονηρό βλέμμα στην κάμερα, ενώ κάθεται σε πράσινο βελούδινο καναπέ, φορώντας ένα φαρδύ φούτερ.

Να σημειωθεί επίσης πως 11 Οκτωβρίου είναι εθνική ημέρα Coming Out και οι δράσεις στα social media, οι οποίες παρακινούν όλο και περισσότερους να εκφράσουν την σεξουαλικότητα τους, όποια και αν είναι αυτή, είναι πολλές. Αν και δεν είναι ασαφές αν πρόκειται για coming out ή απλώς trend, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ratajkowski αναφέρεται στην σεξουαλικότητά της, δηλώνοντας τη μεγάλη της αγάπη και τον θαυμασμό που έχει για τις γυναίκες.