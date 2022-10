H Cara Delevingne πήγε σε σεμινάρια αυτοϊκανοποίησης για το νέο της ντοκιμαντέρ

To περιστατικό που έκανε το γνωστό μοντέλο να συνειδητοποιήσει το πόσο σεμνότυφη ήταν

Η ψυχική υγεία της Cara Delevingne, απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα, αφού μετά την ανησυχητική εμφάνισή της στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, είχε εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτήν τη φορά βρέθηκε στις Κάννες, στα πλαίσια παρουσίασης του νέου ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχει, με τίτλο Planet Sex, που θίγει ζητήματα σεξουαλικότητας, μονογαμίας και φύλου.

🔴 LIVE @Caradelevingne on stage to showcase Planet Sex at #MIPCOM!#Cannes #CannesFrance #CotedAzurFrance pic.twitter.com/BD4flJnuDd