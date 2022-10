Ο Matthew Perry παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική χρήση ουσιών: «Οι γιατροί έδιναν 2% πιθανότητες να ζήσω»

H σκοτεινή πλευρά του διάσημου ηθοποιού με τις ουσίες και το αλκοόλ, αποκαλύπτεται μέσα από το νέο του βιβλίο. Ο Matthew Perry για τις στιγμές λίγο πριν τον θάνατο και ο ψυχοθεραπευτής που του έσωσε την ζωή

Ήταν μόλις 24 ετών όταν συμμετείχε στο «Friends» και είδε την καριέρα του στην υποκριτική να εκτοξεύεται. Εκείνη την περίοδο που όλα έμοιαζαν τέλεια στην ζωή του γνωστού ηθοποιού, είχαν μόλις ξεκινήσει και οι πρώτοι εθισμοί σε αλκοόλ και ουσίες. Κάτι το οποίο λίγα χρόνια μετά, τον έφτασε ένα βήμα πριν τον θάνατο.

Ο Matthew Perry έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του Chandler Bing, στα θρυλικά «Φιλαράκια». Κανείς τότε ωστόσο, δεν γνώριζε την αλήθεια για τη ζωή του ηθοποιού. Σήμερα ο 53χρονος Perry αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τους δικούς του δαίμονες και αυτό το έκανε, όπως ο ίδιος είπε, προκειμένου να περάσει το δικό του αισιόδοξο μήνυμα, σε όσους είναι εξαρτημένοι στο ποτό και τα οπιοειδή.

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες, ήταν αρκετές οι φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν με τον ηθοποιό και προκαλούσαν ανησυχία για την θλιβερή κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο Perry μέσα από το νέο του βιβλίο με τίτλο: «Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου, εξιστορεί τις καταστάσεις που τον οδήγησαν σε χρόνια εξάρτηση και σε έναν παραλίγο θάνατο. Για καλή του τύχη όμως, η ψυχοθεραπεία, ήταν αυτή που τον έβγαλε από τον σκοτεινό δρόμο:

«Ήθελα να μιλήσω όταν πλέον θα ένιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είμαι εντελώς απεξαρτημένος και μακριά από την "ασθένεια" του αλκοολισμού, για να τα γράψω όλα. Με ενδιέφερε τα δικά μου βιώματα να βοηθήσουν κι άλλους ανθρώπους» ανέφερε ο ηθοποιός στο περιοδικό People.

Matthew Perry Opens Up About His Addiction Journey with a New Memoir: 'I'm Grateful to Be Alive' https://t.co/Y98x0pnxlC pic.twitter.com/q2rrc0bnYG