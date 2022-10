Η Angelina Jolie θα γίνει η Maria Callas σε νέα ταινία του εκπληκτικού Pablo Larraín

Η ταινία θα αφηγείται «την ταραχώδη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της μεγαλύτερης τραγουδίστριας της όπερας του κόσμου»

Η Angelina Jolie αναμένεται να υποδυθεί την Maria Callas σε νέα ταινία του Χιλιανού σκηνοθέτη Pablo Larraín. Το Maria θα περιστρέφεται γύρω από τις τελευταίες μέρες της κορυφαίας σοπράνο στο Παρίσι της δεκαετίας του 1970, η οποία ουσιαστικά θα αφηγείται «την ταραχώδη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της μεγαλύτερης τραγουδίστριας της όπερας του κόσμου».

Angelina Jolie to play Maria Callas in a biopic directed by Pablo Larraín.



It will tell the tumultuous, beautiful and tragic story of the life of the world’s greatest opera singer, relived and reimagined during her final days in 1970s Paris. pic.twitter.com/HzUZiybxJN