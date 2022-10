Ο Matthew Perry τα έβαλε με τον Keanu Reeves και εξόργισε τους πάντες: «Τόσα μεγάλα μυαλά πέθαναν, αυτός ζει ακόμη»

Στην αυτοβιογραφία του, ο Perry βάζει στο στόχαστρο τον Keanu (και πέφτει στα μάτια όλου του κόσμου)

Ο Chandler Bing των Friends με μια ατάκα μέσα από την αυτοβιογραφία του, έκανε γνωστή την ενόχληση που του προκαλεί η παρουσία του Keanu Reeves. Στη ζωή, γενικά.

Η New York Post δημοσίευσε χθες απόσπασμα των απομνημονευμάτων του Perry με τίτλο "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" κι εκεί ανάμεσα σε διάφορα, ο Matthew Perry γράφει: «Γιατί πεθαίνουν σπουδαία μυαλά, σαν τον River Phoenix και τον Heath Ledger, ενώ ο Keanu Reeves περπατά ακόμα ανάμεσά μας;».

Μάλιστα συνέχισε την επίθεση στον ηθοποιό. Ενώ πάλευε με τον εθισμό στο αποκορύφωμα της φήμης του στα «Φιλαράκια», ο Perry υπέγραψε για να παίξει στην κωμωδία "Almost Heroes" του 1988 με συμπρωταγωνιστή τον Chris Farley. «Οταν έμαθα ότι πέθανε ο Chris Farley το 1997, χτύπησα με τη γροθιά μου τον τοίχο στο καμαρίνι της Jennifer Aniston κι άνοιξα τρύπα. Ενώ ο Keanu Reeves περπατά ανάμεσά μας».

Matthew Perry reveals weird, bitter feelings about Keanu Reeves https://t.co/bO8dcbZNsX pic.twitter.com/gyW16wUrFx October 25, 2022

Να σημειωθεί ότι ο Matthew Perry έκανε την πρώτη του ταινία, "A Night in the Life of Jimmy Reardon", το 1988 με τον καλύτερο φίλο του Keanu Reeves, River Phoenix. Ο ίδιος έπαιζε τον φίλο του Phoenix στην ταινία και οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να αναπτύσσουν πολύ στενή φιλία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Σικάγο.

Ο Perry γράφει μάλιστα στο βιβλίο του για τον θάνατο του Phoenix, από υπερβολική δόση σε ηλικία 23 ετών το 1993: «Ο River ήταν ένας όμορφος άντρας μέσα και έξω και πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο. Πάντα φαίνεται να είναι τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά εκείνα που χάνονται».

Μετά από τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε στα social media, ο Matthew Perry δημοσίευσε ένα είδος απολογίας: «Είμαι μεγάλος fan του Keanu. Διάλεξα ένα όνομα στην τύχη, δικό μου λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Κανονικά έπρεπε να διαλέξω το δικό μου όνομα».

Η αυτοβιογραφία του Matthew Perry αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου. Ελπίζουμε να έχει λιγότερες τέτοιες ατυχείς γνώμες μέσα.