Ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε επίθεση με αυγά

Ο βασιλιάς Κάρολος ήρθε αντιμέτωπος με ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν

Το βασιλικό ζεύγος, Κάρολος και Καμίλα βρέθηκε στο York στο πλαίσιο της αποκάλυψης αγάλματος προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ και η επίσκεψη αυτή δεν είχε καθόλου καλή εξέλιξη. Ο λόγος; Ένας άντρας πέταξε προς το μέρος τους αυγά, κανένα εκ των οποίων δεν τους πέτυχε.

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

🎥 @itvnews pic.twitter.com/b82XQlQPZf