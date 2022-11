H JLo σε μια αιθέρια φωτογράφιση στη Vogue- Διαλύει τις φήμες χωρισμού και δηλώνει περήφανη που ονομάζεται «κυρία Affleck»

Η αιθέρια φωτογράφιση της στη Vogue για το τεύχος Δεκεμβρίου και η μεγαλύτερη της εξομολόγηση για όλα μέχρι σήμερα

Ο έρωτας είναι το μεγάλο project της Jennifer Lopez σε αυτόν τον κόσμο. Κάπως έτσι ξεκινάει η Vogue την εκπληκτική αφήγηση για τη ζωή της star, που σημειώνει στο εξώφυλλο "Love is in the air", πηγαίνοντας πίσω στο 2002 όταν ο Ben Affleck είχε πέσει στα γόνατά της για πρώτη φορά με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι.

H JLo στη νέα φανταστική της φωτογράφιση ποζάρει πιο εντυπωσιακή από ποτέ στον φωτογραφικό φακό της Annie Leibovitz για το τεύχος Δεκεμβρίου, όπου για το εξώφυλλο της Vogue απέδωσε φόρο τιμής στον διάσημο Αφροαμερικανό φωτογράφο του 20ού αιώνα, Gordon Parks. Ανάμεσα στις φανταστικές λήψεις, φοράει ένα κόκκινο φόρεμα και κρεμιέται από ένα δέντρο.

Όλα αυτά τα χρόνια, το love story της με τον Affleck είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο έρωτας δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του, διαλύοντας γρήγορα τις φήμες περί χωρισμού τους, αλλά απλώνεται και στη δουλειά της. «Ό,τι κάνει, το κάνει με πολύ πάθος» και αυτό φαίνεται μέσα από τον ρόλο της στο sci-fi θρίλερ του Brad Peyton, Atlas.

Η υπόθεση θέλει την Lopez ως Atlas, να παλεύει για το μέλλον της ανθρωπότητας, όταν μία αδίστακτή A.I. στρατιώτης αποφασίζει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι πόλεμοι είναι να καταστρέψει την ανθρωπότητα. H Atlas από την άλλη, για να σταματήσει αυτή την A.I. θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με μία άλλη τεχνητή νοημοσύνη.

Η «κυρία Affleck»

Ξέρουμε, ενδιαφέρεστε πολύ περισσότερο για τον πρώτο της έρωτα, εκείνον με τον σύζυγό της όταν οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν στη ζωή και δύο δεκαετίες μετά τη σχέση τους, επισφράγισαν τον έρωτά τους με έναν γάμο. Αντίθετα με όσους ήθελαν να πιστέψουν το αντίθετο, η Lopez βιώνει την καλύτερη περίοδο της ζωής της αφού βρήκε την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του αγαπημένου της.

Για αρχή, στη συνέντευξή της στη Vogue ξεκαθαρίζει ότι δεν χωρίζει και λέει περήφανα ότι είναι «η κυρία Affleck».

Όπως γράφει η Vogue για τη Lopez: «Πάντα λειτουργούσε με την καρδιά της, αλλά πρόσφατα παντρεύτηκε και ενδυναμώθηκε όσο ποτέ άλλοτε και πέτυχε κάτι δύσκολο: την αληθινή ευτυχία»

Μετά τον γάμο της χρονιάς, αποκαλύφθηκε ότι η Jennifer Lopez πήρε το επίθετο του Ben και από τότε λέγεται επισήμως Jennifer Lynn Affleck, καθώς έτσι αναφέρεται στην άδεια γάμου και στο website της. Ακριβώς μετά από αυτά, οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο γνώμης που εξέφραζε απογοήτευση για το γεγονός ότι σε μια στιγμή που τα φεμινιστικά ιδεώδη κινδυνεύουν στην Αμερική, η JLo παίρνει το όνομα του συζύγου της.

Η Lopez απαντά γελώντας για το εν λόγω δημοσίευμα. «Χαχα, αλήθεια έγινε αυτό; Ο κόσμος με αποκαλεί ακόμα Jennifer Lopez. Αλλά το νόμιμο όνομά μου θα είναι κυρία Affleck, επειδή είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε σύζυγοι. Είμαι περήφανη για αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα», αναφέρει χαρακτηριστικά με τη δημοσιογράφο να αναρωτιέται αν υπάρχει μέρος του εαυτού της, για το οποίο ο Ben να θέλει να είναι περισσότερο Lopez.

«Όχι! Δεν είναι παραδοσιακό. Δεν έχει κανέναν ρομαντισμό. Μοιάζει με κίνηση δύναμης, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ελέγχω πολύ τη ζωή και τη μοίρα μου και νιώθω δυνατή ως γυναίκα και ως άνθρωπος. Μπορώ να καταλάβω ότι οι άνθρωποι έχουν τα συναισθήματά τους γι' αυτό, και αυτό είναι επίσης εντάξει. Αλλά αν θέλετε να μάθετε πώς νιώθω για αυτό, νιώθω ότι είναι ρομαντικό. Εξακολουθεί να έχει κάτι το παραδοσιακό και ρομαντικό για μένα, και ίσως είμαι απλώς ένα τέτοιου είδους κορίτσι», λέει για την απόφασή της να λέγεται πια κυρία Affleck.

Η Lopez μέχρι σήμερα έχει κάνει τέσσερις γάμους, δύο αρραβώνες και την πιο πολυσυζητημένη επιστροφή στη ζωή του εκ νέου συντρόφου της. Αναφερόμενη στο πώς ξεκίνησαν όλα, λέει: «Ήμασταν τόσο νέοι και τόσο ερωτευμένοι την ίδια στιγμή, χωρίς σκοτούρες, χωρίς παιδιά, χωρίς διάφορες συνδέσεις. Ζούσαμε τη ζωή μας και ήμασταν ευτυχισμένοι. Υπήρχε όμως πολύ παρασκήνιο, ο κόσμος δεν μας ήθελε μαζί και πολλοί έλεγαν πως δεν ήμουν η κατάλληλη για εκείνον». Όλα αυτά της έδωσαν πολλά μαθήματα.

Τον τελευταίο καιρό πολλά δημοσιεύματα από τον ξένο Τύπο θέλουν τους δύο stars να μην τα πηγαίνουν καλά, με μία από τις αιτίες να είναι ο «αυστηρός της έλεγχος, πάνω στον Affleck». Αλλά και αυτά τα καταρρίπτει ένα- ένα.

Το ταξίδι της αυτοανακάλυψης

Η σχέση της με τον Ben Affleck είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης, που ξεκίνησε πριν 12 χρόνια, όταν ήταν φρεσκοχωρισμένη από τον Marc Anthony και single μαμά διδύμων. Εκείνη την περίοδο, πέρα από συναισθηματικές, είχε και επαγγελματικές προκλήσεις καθώς οι προτάσεις για συνεργασίες είχαν μειωθεί αισθητά όπου το 2011 μέσω του ρόλου της στο American Idol ξαναβρήκε τη θέση της στον χώρο.

«Κάποτε όλα είχαν να κάνουνε με την ιδέα της αποδοχής στα μάτια των άλλων. Και πραγματικά έτσι ήταν. Γιατί ήθελα να είμαι μέλος του κλαμπ. Αλλά δεν το θέλω πια. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που αναζητώ. Έχει να κάνει με το να αγγίζεις τις ζωές των ανθρώπων και να σε αγγίζουν»

«Υπάρχει μια πλευρά του εαυτού μου που έκρυβε μια πλευρά του από όλους», παραδέχεται η ίδια και μιλώντας για το επερχόμενο, εντελώς προσωπικό της άλμπουμ τονίζει: «Και νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια φάσης της ζωής μου που επιτέλους έχω κάτι να πω για αυτό».

Ταυτόχρονα, η star άρχισε να ανακαλύπτει περισσότερο τον εαυτό της και στο πώς μπορούσε να βελτιωθεί μέσα από την μητρότητα. «Απλώς δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν να νοιάζομαι για τον εαυτό μου και να μην βάζω τα συναισθήματα και τις ανάγκες κάποιου άλλου – και την ανάγκη του να σε αγαπούν– πάνω από το να φροντίζω τον εαυτό μου. Πλάθεις τον εαυτό σου για χάρη άλλων ανθρώπων και πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι ευγενικό, το να βάζεις τον εαυτό σου δεύτερο. Και δεν είναι».

Το σπίτι των Bennifer με 5 παιδιά

Η 53χρονη star μίλησε παράλληλα για την καθημερινότητά της στο σπίτι με 5 παιδιά, καθώς εκείνη έχει τα 14χρόνα δίδυμα, Emma και Max, και ο Ben Affleck έχει 3 παιδιά από τον γάμο του με την Jennifer Garner, τα οποία τους επισκέπτονται και μένουν συχνά μαζί τους.

Όπως αποκάλυψε η Jennifer, το σπίτι τους στο Los Angeles χαρακτηρίζεται από πολυφωνία και όλοι μαζί συζητούν τόσο για κοινωνικά όσο και για πολιτικά ζητήματα.

«Αυτή η γενιά είναι όμορφα συνειδητοποιημένη, εμπλεκόμενη και γενναία. Και θα πουν μ@λ@κίες για πράγματα πολύ γρήγορα. Θέλω τα παιδιά μου να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Θέλω όλα τα κοριτσάκια του κόσμου να φωνάζουν. Πιο δυνατά! Πες το όταν είναι λάθος. Μη φοβάσαι. Φοβόμουν για πολύ καιρό: φοβόμουν μη δεν πάρω τη δουλειά, μην και τσαντίσω τους ανθρώπους, φοβόμουν ότι δεν θα με συμπαθούσαν. Όχι».

Τα παιδικά χρόνια στο Bronx και η τωρινή ευτυχία

Μεγαλωμένη στη γειτονιά Castle Hill του Bronx, η Lopez μιλάει για την αυστηρή ανατροφή της. Κάθε Κυριακή έπρεπε να πάει στην εκκλησία, η μητέρα της την έσπρωχνε να ασχοληθεί με μιούζικαλ ενώ στο σχολείο διέπρεπε στη γυμναστική. Η μητέρα της, Guadalupe Rodríguez ήταν αστεία αλλά και σκληρή με τις κόρες της. «Τη σεβόμασταν αλλά ταυτόχρονα τη φοβόμασταν. Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μας έχει στην τάξη».

Ο πατέρας της από την άλλη, ο David Lopez δούλευε και τα βράδια κι έτσι δεν ήταν σχεδόν ποτέ διαθέσιμος για την οικογένειά του. Όταν οι γονείς της χώρισαν, μετά από 33 χρόνια γάμου, η Lopez βίωσε ένα μεγάλο σοκ, αν και δεν θα έπρεπε, όπως λέει σήμερα.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχει δοκιμάσει διαλογισμό, σεμινάρια αυτοβοήθειας, ψυχοθεραπεία και life coaching. Όλη η δουλειά περιστρέφεται γύρω από τα παιδικά της τραύματα. «Οι γονείς μου μου έμαθαν την αξία της σκληρής δουλειάς και τη σημασία του να είμαι καλός άνθρωπος. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, ήταν αυτό που έπρεπε να ανακαλύψω στη ζωή».

Μέχρι σήμερα, το ανακαλύπτει και δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Για την ακρίβεια, δεν το δηλώνει απλά αλλά και το αποπνέει σε κάθε λήψη αυτής της φανταστικής φωτογράφισης.