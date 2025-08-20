6 φράσεις που λένε πάντα οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το να κάνουν λάθος

Οι ανασφαλείς άνθρωποι ή εκείνοι που δεν έχουν «δουλέψει» με τον εαυτό τους, που αναζητούν εξωτερική επιβεβαίωση, συσχετίζουν το λάθος με αποτυχία και ανεπάρκεια

Το να αναλαμβάνει κανείς ευθύνη και να έχει τους ψυχικούς πόρους για να παραδεχτεί ένα λάθος του, είναι κάτι που σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση προσωπικής αξίας. Οι άνθρωποι που νιώθουν ασφάλεια με τον εαυτό τους βλέπουν ένα λάθος ως ευκαιρία για επιτυχία, εξέλιξη και ουσιαστική σύνδεση — ειδικά όταν συνδυάζονται με σωστή ανάληψη ευθύνης. Από την άλλη, οι ανασφαλείς άνθρωποι ή εκείνοι που δεν έχουν «δουλέψει» με τον εαυτό τους, που αναζητούν εξωτερική επιβεβαίωση, συσχετίζουν το λάθος με αποτυχία και ανεπάρκεια.

Στις συνομιλίες με άτομα που στερούνται αυτοεκτίμησης και πρόθεσης για εξέλιξη, παρατηρούνται συχνά συμπεριφορές αποφυγής, συνήθειες αποπροσανατολισμού και στρατηγικές μετάθεσης ευθυνών. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να «κερδίσουν» τον διάλογο, να παίξουν το θύμα ή να αποφύγουν τη δυσκολία του να είναι ευάλωτοι. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το να κάνουν ποτέ λάθος, συνήθως χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις:

«Αυτή είναι η γνώμη σου»

Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν τα οφέλη της εποικοδομητικής κριτικής, θεωρώντας την πληγωτική μπροστά στην εσωτερική τους ευθραυστότητα. Αντί να αποδεχτούν την άβολη πραγματικότητα ότι έχουν περιθώρια ανάπτυξης, είτε στην εργασία είτε στις προσωπικές τους σχέσεις, προσπαθούν να αποφύγουν αυτές τις συζητήσεις.

Θεωρούν ότι οι άλλοι άνθρωποι πάντα υπερβάλλουν, αντιδρούν υπερβολικά ή απλώς κάνουν λάθος που επισημαίνουν τα λάθη τους.

«Κανείς άλλος δεν το πιστεύει αυτό»

Για να δικαιολογήσουν τα λάθη τους και να απομονώσουν το άτομο που τους ωθεί στην ανάληψη ευθύνης, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το να κάνουν ποτέ λάθος συνήθως λένε τα εξής: «Κανείς άλλος δεν το πιστεύει αυτό» ή «Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ» για να δικαιολογήσουν τη μη ανάληψη ευθύνης, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα σαμποτάρουν τη σχέση τους με αυτό το άτομο ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.

«Είσαι πολύ ευαίσθητος»

Αντί να ζητούν συγγνώμη επειδή πληγώνουν τα συναισθήματα κάποιου άλλου ή να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την κακή συμπεριφορά, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν ποτέ το να κάνουν λάθος, συνήθως χρησιμοποιούν φράσεις όπως «είσαι πολύ ευαίσθητος» για να κατηγορήσουν τους άλλους. Τώρα, δεν είναι πλέον το άτομο στο προσκήνιο. Υπονοούν ότι κάποιος άλλος κάνει λάθος επειδή εξέφρασε τον πόνο του ή ζήτησε μια συγγνώμη.

«Έτσι είμαι εγώ»

Η ανάληψη ευθύνης για τα λάθη δεν είναι πάντα εύκολη ή άνετη, ακόμα και στις πιο στενές μας σχέσεις, αλλά είναι απαραίτητη για να χτίσουμε εμπιστοσύνη, να καλλιεργήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια και να εξελιχθούμε προσωπικά στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Φράσεις όπως «έτσι είμαι» ή «δεν μπορώ να αλλάξω», είναι απλώς δικαιολογίες. Είναι δικαιολογίες για την αδυναμία ενός ατόμου να αναλάβει την ευθύνη ή να αντιμετωπίσει την ενόχληση για να προωθήσει την προσωπική του ανάπτυξη.

«Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα»

Δεν μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά, τις ενέργειες ή τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων, επομένως, κατά κάποιο τρόπο, μια φράση σαν κι αυτή είναι στην πραγματικότητα ένας υγιής τρόπος για να προστατεύσεις τη συναισθηματική σου ευεξία και να θέσεις όρια με τους άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν τη χρησιμοποιείς για να βρεις δικαιολογίες για κακή συμπεριφορά, μπορεί να γίνει πρόβλημα. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους ή να καταπραΰνουν τη συναισθηματική τους αναταραχή, προσπαθούν να ελέγξουν άλλους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως αυτή για να τους κατηγορήσουν για την άγνοια, την αγένεια ή τη σκληρότητά τους.

«Δεν καταλαβαίνεις»

Όταν νιώθουν ότι δεν «κερδίζουν» ενεργά μια διαφωνία ή ότι κάποιος άλλος είναι σαφώς πιο έμπειρος σε ένα συγκεκριμένο θέμα, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το να κάνουν ποτέ λάθος συνήθως λένε κάτι όπως «απλώς δεν καταλαβαίνεις» ή «δεν είναι αυτό που λέω». Ξοδεύουν όλη τους την ενέργεια προσπαθώντας να κρύψουν την ανικανότητά τους ή την ανασφάλειά τους, με αποτέλεσμα συχνά να αποφεύγουν την αληθινή σύνδεση, τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και τις υγιείς προκλήσεις.

