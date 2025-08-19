Είναι υπερβολικό να πίνεις 2-3 καφέδες την ημέρα; Έρευνα του Χάρβαρντ δίνει την απάντηση

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έδωσε απάντηση σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ερωτήματα σχετικά με τον καφέ.

Αν είσαι λάτρης του καφέ, τότε σίγουρα έχεις βρεθεί σε συζητήσεις σχετικά με το μέχρι πόσους καφέδες πρέπει να πίνουμε την ημέρα. Πέρα από τον πρωινό - που είναι αδιαπραγμάτευτος για τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που απολαμβάνουν να πίνουν καφέ - κάποιοι επιλέγουν να καταναλώνουν δύο κούπες την ημέρα, άλλοι τρεις, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που πίνουν τέσσερις καφέδες την ημέρα. Γενικότερα, το πεδίο γύρω από το ερώτημα «πόσους καφέδες επιτρέπεται να πίνουμε την ημέρα» είναι θολό, όμως μια έρευνα του Χάρβαρντ έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Τον περασμένο Ιούνιο, δημοσιεύτηκε το πόρισμα μιας μεγάλης μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχαν 50.000 άνθρωποι, που ανέφερε ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να μεγαλώνουν παραμένοντας υγιείς. Μετά από επεξεργασία όλων των δεδομένων που έλαβαν, οι ειδικοί διαπίστωσαν πως έως και τρεις κούπες καφέ την ημέρα ωφελούν την καρδιά, ενώ συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

freepik

Τελικά, πόσους καφέδες μπορείς να πιεις σε μια ημέρα;

Ωστόσο, στο πλαίσιο της έρευνας ανακαλύφθηκε πως η υψηλή κατανάλωση καφέ μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση άνοιας. Όπως συμβαίνει με καθετί σε αυτή τη ζωή, έτσι και με τον καφέ πρέπει να τηρούμε μια ισορροπία, αποφεύγοντας να ξεπερνάμε το μέτρο. Ποιο είναι αυτό; Ο Ντίπακ Τσόπρα, συγγραφέας, ομιλητής και υποστηρικτής της εναλλακτικής ιατρικής, δήλωσε στο CNBC Make It το 2023, ότι καταναλώνει δύο με τρεις κούπες καφέ πριν από το μεσημέρι. Μπορεί για κάποιους αυτή η ποσότητα καφεΐνης να ακούγεται υπερβολική - ειδικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα - όμως, στην πραγματικότητα, είναι εντός του ορίου.

«Είναι ασφαλές να πίνεις δύο με τρεις κούπες καφέ πριν από το μεσημέρι», δήλωσε η διαιτολόγος Ροξάνα Εχσάνι σε συνέντευξή της στο CNBC Make It το 2024. «Αρκεί να μην ξεπερνούν κατά πολύ τα 0,4 γραμμάρια καφεΐνης». Σύμφωνα με τη σύσταση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), δεν πρέπει να καταναλώνουμε πάνω από 0,4 γραμμάρια καφεΐνης την ημέρα, είτε αυτή βρίσκεται στον καφέ, είτε στο τσάι, είτε σε ενεργειακά ποτά, είτε σε αναψυκτικά, είτε στη σοκολάτα.

Όπως, λοιπόν, τονίζει η μελέτη του Χάρβαρντ, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό όριο στην κατανάλωση καφεΐνης και αυτό σχετίζεται με τον οργανισμό του και τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν άγχος ή νευρικότητα, όταν καταναλώνουν περισσότερους από δύο καφέδες, συνεπώς οφείλουν να ακούν τα σημάδια που τους δίνει το σώμα τους. Επίσης, οι έγκυες θα πρέπει να είναι προσεκτικές με την ποσότητα της καφεΐνης που λαμβάνουν καθημερινά - όπως και της ζάχαρης.

Συνοψίζοντς, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως μπορούμε να καταναλώνουμε δύο με τρία ποτήρια καφέ ημερησίως, αρκεί να έχουμε φάει και να έχουμε πιει νερό πριν.

