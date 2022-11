H Michelle Obama δείχνει το αληθινό πρόσωπο της εμμηνόπαυσης στην πιο ειλικρινή συνέντευξη

Η 58χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μοιράζεται την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση με την ελπίδα όλες οι γυναίκες να αρχίσουν να μιλούν επιτέλους ανοιχτά για τη συγκεριμένη φάση της ζωής τους

Η Michelle Obama έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα της εμμηνόπαυσης και φαίνεται πως τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Σε μια νέα της συνέντευξη στο People με αφορμή το βιβλίο της The Light We Carry, το οποίο κυκλοφορεί στις 15 Νοεμβρίου, η Obama προσπαθεί να καταρρίψει κάθε ταμπού γύρω από το θέμα, απενοχοποιώντας τη φάση από την οποία περνούν όλες οι γυναίκες.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει και την ελάχιστη (σωστή) ενημέρωση που υπάρχει για το θέμα. Τα ταμπού πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα και με τη δική της εμπειρία θέλει να βοηθήσει κάθε γυναίκα να εξοικειωθεί με το κομμάτι που είναι ούτως ή άλλως μέρος της ζωής της.

Λίγο πριν μπει στα 50, σε μια παλαιότερη συνέντευξή της, ήθελε να μάθει για την κατάσταση στην οποία θα έμπαινε. Όπως διαπίστωσε, υπήρχε ελάχιστη ενημέρωση για το θέμα. Περίπου 8 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα που οι γυναίκες πρέπει να μάθουν. Ωστόσο, τουλάχιστον τώρα οι γυναίκες συζητούν ανοιχτά για όσα τους συμβαίνουν.

Αυτό κάνει και η ίδια ως μέλος σε ένα group όπου πολλές γυναίκες συζητούν όλες μαζί για την κατάσταση που βιώνουν. «Όταν συναντιόμαστε, περνάμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε το τι βιώνουμε. Τι είναι οι εξάψεις; Έχουμε φίλες γύρω από το τραπέζι που είναι γυναικολόγοι, οι οποίες έχουν πραγματικές πληροφορίες. Όλο αυτό μας κρατάει σε καλή ψυχολογία».

Η ίδια μάλιστα εξομολογήθηκε πως πλέον παρατηρεί διαφορές και στον τρόπο με τον οποίο γυμνάζεται, κάτι για το οποίο μιλούσε συχνά όταν έμενε ακόμα στον Λευκό Οίκο, μέσω της μεγάλης καμπάνιας της να παρακινήσει τον αμερικανικό λαό να βάλει την άσκηση στη ζωή του, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών παχυσαρκίας που σημείωναν οι ΗΠΑ. Όπως δηλώνει: «Κάποιες από αυτές είναι από την εμμηνόπαυση, κάποιες εξαιτίας της γήρανσης. Βρίσκω ότι δεν μπορώ να σπρώξω τον εαυτό μου τόσο σκληρά όσο παλαιότερα. Η αποθεραπεία δεν είναι η ίδια».

As women, we need to have more open and honest conversations about our bodies – especially as we get older. Here's an important piece about the research and reforms needed to support those experiencing menopause.https://t.co/Ibxdu5em2X