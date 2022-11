Governors Awards 2022: Robbie, Chastain, Lawrence, Blanchett και άλλες ονειρεμένες εμφανίσεις από τη μεγάλη βραδιά

Tα 13α κινηματογραφικά βραβεία Governors Awards πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στην Fairmont Century Plaza του Λος Άντζελες, με τα βλέμματα να πέφτουν στο κόκκινο (μαύρο για την ακρίβεια) χαλί της τελετής

Η μια τελετή βραβείων διαδέχεται την άλλη αυτές τις μέρες και οι εικόνες που μας έρχονται από τα κόκκινα χαλιά είναι πράγματι εντυπωσιακές. Στο Λος Άντζελες θα σε πάμε και πάλι, αφού το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν τα Governors Awards 2022 στο Fairmont Century Plaza.



Πρόκειται για κινηματογραφικά βραβεία, τα οποία διοργανώθηκαν για 13η χρονιά από την The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Με «οσκαρικό» αέρα διάσημοι ηθοποιοί και celebrities από τον χώρο του θεάματος, τίμησαν με την παρουσία τους τη λαμπερή τελετή και αρκετοί κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις με τις επιλογές τους στο όχι κόκκινο, αλλά μαύρο χαλί.

Margot Robbie

Προσωπική μου αγαπημένη η πανέμορφη Margot Robbie, η οποία άφησε επιτέλους πίσω την Chanel era της και αυτήν τη φορά επέλεξε ένα μάξι, Bottega Veneta φόρεμα με cut out λεπτομέρειες, από την καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη κολεξιόν. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με chunky, χρυσά κοσμήματα, τα οποία έδιναν έναν αρχαιοελληνικό αέρα στην εμφάνισή της, ενώ το μακιγιάζ της ήταν λαμπερό και σε φυσικούς τόνους.

Florence Pugh

Θα μπορούσαμε να πούμε πως με αρχαιοελληνική αισθητική εμφανίστηκε και η Florence Pugh, η οποία επέλεξε λευκές και χρυσές αποχρώσεις για το look της. Φόρεσε ένα naked dress δια χειρός Victoria Beckham, το οποίο είχε διαφάνειες και ολοκλήρωσε με εκπληκτικό bronze μακιγιάζ και Tiffany and co κοσμήματα την εμφάνιση της.

Jessica Chastain

Ενώ σε μια πιο κλασική και εντυπωσιακή εμφάνιση, έχουμε αυτήν της Jessica Chastain, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα και κατάφερε να σαγηνεύσει με το κατακόκκινο Zuhair Murad φόρεμα της.

Περισσότερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί των Governors Βραβείων 2022

Jennifer Lawrence

Olivia Wilde

Ana de Armas

Angela Bassett

Sadie Sink

Cate Blanchett

Monica Barbaro

Mia Goth