Η Nicole Kidman έδωσε 100.000$ σε φιλανθρωπική δημοπρασία για ένα καπέλο του Hugh Jackman

Η εμφάνιση της Nicole Kidman ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο Broadway, κυρίως επειδή έκανε κάτι φανταστικό. Έκανε προσφορά 100.000 δολαρίων για ένα καπέλο του Hugh Jackman, υπογεγραμμένο από τον ηθοποιό.

Η δημοπρασία έγινε μετά την παράσταση του μιούζικαλ "The Music Man", προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν στην οργάνωση Broadway Cares/Equity Fights Aids. Ξαφνικά, ακούστηκε η Kidman να λέει «100.000 δολάρια», κάνοντας την προσφορά της για το καπέλο του Jackman.

«Είναι η Νικόλ Κίντμαν!», άρχισε να λέει ο κόσμος όταν γύρισε και είδε την star, ενώ σηκώθηκαν και την χειροκροτούσαν. Η ηθοποιός πλησίασε τη σκηνή και αγκάλιασε τον συνάδελφό της, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αστειεύτηκε: «Nic, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι δολάρια Αυστραλίας. Σας αγαπώ. Αγαπώ το Broadway. Και αγαπώ αυτό που κάνουν, το Broadway Cares, αλλά θέλω επίσης να πω ότι αυτή η παράσταση είναι εξαιρετική», είπε η αγαπημένη ηθοποιός.

