Ο Kanye West ήρθε σε διακανονισμό με την Kim: Θα δίνει διατροφή 200.000$ τον μήνα

Θα αποφύγουν τη δίκη του επόμενου μήνα

H Kim Kardashian και ο Kanye West αποφάσισαν να έρθουν σε διακανονισμό για το διαζύγιό τους, αποφεύγοντας τη δίκη του επόμενου μήνα. Οι δικηγόροι και των δύο κατέθεσαν έγγραφα με τα οποία ζητούν δικαστής να εγκρίνει τους όρους στους οποίους συμφώνησαν.

Ανάμεσα σε όσα προβλέπονται, είναι και ότι ο West θα πρέπει να καταβάλλει διατροφή ύψους 200.000 δολαρίων τον μήνα στην πρώην σύζυγό του για τα παιδιά.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Los Angeles, θα έχουν κοινή επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους και θα συνεισφέρουν εξίσου στην κάλυψη των δαπανών για την ασφάλεια, την εκπαίδευση αλλά και την ιατρική τους περίθαλψη.

Ο διακανονισμός προβλέπει ότι ο καθένας τους θα αποπληρώσει τα δικά του χρέη. Οι δυο τους είχαν συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο και σε μεγάλο βαθμό οι περιουσίες τους ήταν διαχωρισμένες.

#UPDATE: Kanye West and Kim Kardashian's divorce settlement calls for them to have equal access to their kids, and that appears to be exactly what's happening ... with Kanye picking up North from school Tuesday and taking her to a mall. https://t.co/DugWQv3ckw