Η Zoe Saldana στα 44 της είναι έτοιμη για κάτι διαφορετικό και δεν θέλει πια να σκοτώνεται στη δουλειά

Θέλει να βγει από το comfort zone της και να κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα

Όταν ακούς το όνομά της, σκέφτεσαι (και βλέπεις αμέσως) την εικόνα της από το Avatar. Η ταινία φαινόμενο έκανε πρεμιέρα το 2009, και 13 χρονιά μετά επιστρέφει «σαν το μωρό μας που μεγάλωσε, έγινε έφηβος και ετοιμάζεται να διηγηθεί μία καινούρια ιστορία», είπε η ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο WWD.

Και ενώ εμείς έχουμε στο μυαλό μας απλά το Avatar, εκείνη διανύει την πιο φορτωμένη σεζόν της ζωής της. Τον Οκτώβριο, έκανε πρεμιέρα στο Netflix το love story "From Scratch", η ταινία του David O.Russell, "Amsterdam", τον Δεκέμβριο έρχεται το πολυαναμενόμενο sequel του Avatar, τον Μάιο την 3η ταινία "Guardians of the Galaxy" και κάποια στιγμή περιμένουμε και το Star Trek.

«Υπήρξε μία περίοδος στη ζωή μου που ήμουν ενθουσιασμένη όταν ήξερα ότι δουλεύω πολύ σκληρά. Τώρα νιώθω ντροπή γιατί αυτή η παραγωγικότητα μπορεί να γίνει too much». Μία δήλωση όμως που δεν φαίνεται πουθενά πάνω της, αφού είναι γεμάτη ενέργεια και κίνητρο. Ξέρει να κρύβει πολύ καλά την όποια κούραση. Αυτή την περίοδο, κάνει γυρίσματα για τη σειρά του Taylor Sheridan "Lioness", με βάση τη Βαλτιμόρη. Θα κάνουν ένα διάλειμμα για να μπορέσει η Saldaña να κάνει tour σε Νότια Αμερική, Ευρώπη και Ασία για το Avatar.

«Είναι αναζωογονητικό που θα ξανασυστηθούμε. Κοιτάξτε, δεν περιμένω τα ίδια αποτελέσματα με το πρώτο, γιατί αυτό ήταν έκπληξη. Δεν το περιμέναμε, αλλά ήταν υπέροχο. Ελπίζω ότι και το sequel θα έχει αυτό τον αντίκτυπο, όχι για τα λεφτά και τα ρεκόρ, αλλά επειδή το κάναμε με αγάπη και πολλή δουλειά».

Τώρα που 13 χρόνια μετά, είναι 44 χρονών, παντρεμένη με 3 γιους, δεν σκοπεύει να σταματήσει τη δουλειά, αλλά θέλει να έχει χρόνο και για τα δύο. «Πολλές φορές, τα πάντα είναι στο timing. Ο έλεγχος που έχεις είναι εποχιακός. Κάποιες φορές είναι στα χέρια σου και κάποιες φορές σε άλλους. Με τον COVID, ήξερα ότι θα πιεστώ τα επόμενα 2-3 χρόνια, προκειμένου να χωρέσουν όλα τα projects. Μπήκα σε δίλημμα αλλά το διαχειρίστηκα».

Αυτό που καλείται να διαχειριστεί τώρα είναι οι επόμενες κινήσεις. «Νιώθω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, έχω κολλήσει σε μεγάλα franchises. Είμαι τρομερά ευγνώμων για τις ευκαιρίες και τους σπουδαίους συνεργάτες, αλλά θέλω να εξελίξω την τέχνη μου, και να προκαλέσω τον εαυτό μου στο να κάνει διαφορετικά είδη. Ταυτόχρονα, παλεύω με την κοινωνική πίεση που ασκείται στις γυναίκες σε ό,τι έχει να κάνει με τη χαμένη νιότη, τα παιδιά και το να περνάς τα 40». Ωστόσο βλέπει ότι η αλλαγή έχει ξεκινήσει και ότι υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες που δεν βλέπουν τις νέες γυναίκες φετιχιστικά και δεν ασχολούνται με την ηλικία τους. «Είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει».