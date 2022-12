Kirstie Alley: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η ηθοποιός, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο

H Αμερικανίδα ηθοποιός έδινε τα τελευταία χρόνια την δική της μάχη με τον καρκίνο - Την ανακοίνωση του θανάτου της, ανακοίνωσε η οικογένεια της

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η ηθοποιός Kirstie Alley, που έγινε περισσότερο γνωστή για το ρόλο της ως Rebecca Howe στην κωμική σειρά «Cheers», δήλωσε εκπρόσωπός της στο Reuters.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε επίσης μέσω δήλωσης από τα παιδιά της που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

«Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η απίστευτη, άγρια και στοργική μητέρα μας έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, που ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα» γνωστοποίησαν τα παιδιά της, η True και η Lillie Parker, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήταν περιτριγυρισμένη από την στενή της οικογένεια και πάλεψε με μεγάλη δύναμη, αφήνοντάς μας με τη βεβαιότητα ότι η χαρά της ζωής δεν τελειώνει ποτέ», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Είμαστε ευγνώμονες στην εκπληκτική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών του Moffitt Cancer Center για τη φροντίδα τους».

Ο στενός φίλος της και συμπρωταγωνιστής της στο «Κοίτα ποιος μιλάει», John Travolta, ήταν από τους πρώτους που αποχαιρέτησαν την αγαπημένη ηθοποιό.

Ποια ήταν η καριέρα της Kristie Alley

Η Kirstie Louise Alley γεννήθηκε των ΗΠΑ Kansas και έγινε γνωστή για το ρόλο της ως Rebbeca Howe στην κωμική σειρά του NBC Cheers, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1987 έως το 1993, κερδίζοντας και το πολυπόθητο Βραβείο Emmy και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού το 1991.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των:

Θερινό σχολείο (1987), Φονική καταδίωξη (Shoot to Kill) (1988), Κοίτα ποιος μιλάει (1989) και τις δύο συνέχειες Sibling Rivalry (1990), Μπερδέματα για δύο (It Takes Two - 1995), Διαλύοντας τον Χάρι (Deconstructing Harry) του Γούντι Άλεν (1997), Drop-Dead Gorgeous (1999).

Έλαβε το δεύτερό της βραβείο Emmy για τη δραματική τηλεταινία David's Mother.

Από το 1997 έως το 2000 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του NBC Veronica's Closet, για την οποία έλαβε και άλλες υποψηφιότητες για Βραβεία Emmy και Χρυσές Σφαίρες. Στη δεκαετία του 2000, εμφανίστηκε σε ριάλιτι που περιστρεφόταν γύρω από τη ζωή της.

Το 2013, επέστρεψε στην ηθοποιία στην βραχύβια τηλεοπτική κωμική σειρά με το όνομά της Kirstie, και το 2016, εντάχθηκε στη δεύτερη σεζόν της κωμωδίας τρόμου Scream Queens, παίζοντας το ρόλο της Ingrid Hoffel.

Tέλος να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια, είχε υποστηρίξει στο twitter την προεδρική καμπάνια του Trump.