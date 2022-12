Meghan Markle & Πρίγκιπας Harry: Ετοιμάζουν νέο doc στο Netflix εμπνευσμένο από τον Nelson Mandela

Η συμφωνία μεταξύ του διάσημου ζευγαριού και της πλατφόρμας streaming δεν έμεινε μόνο στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή τους

Έχουν πάρει αρκετή φόρα οι Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry, οι οποίοι ετοιμάζουν το ένα ντοκιμαντέρ μετά το άλλο. Λίγες μόνο ημέρες έχουν περάσει από τότε που το "Meghan & Harry" έκανε πρεμιέρα στο Netflix και προκάλεσε από παγκόσμιο ενδιαφέρον, αντιδράσεις, σχόλια μέχρι και εξευτελιστικές κριτικές. Το περίμεναν άλλωστε.



Αυτό που δεν περιμέναμε εμείς ωστόσο, είναι και άλλο ντοκιμαντέρ, από το πρώην βασιλικό ζεύγος και μάλιστα τόσο σύντομα. Οι δυο τους το 2020 είχαν κάνει μια συμφωνία με την γνωστή πλατφόρμα streaming και μέσα σε αυτήν, πέρα από το ντοκιμαντέρ "Meghan & Harry", το οποίο εξακολουθεί να σημειώνει 81,55 ώρες θέασης, περιλαμβάνεται και ένα ακόμη ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον Nelson Mandela.



Their voices give us hope.

Their actions shape our world.

Their leadership inspires our future.



Live To Lead — a documentary series presented by The Duke and Duchess of Sussex — premieres December 31 pic.twitter.com/zhhxChEi3Y