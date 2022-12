Ο Jeremy Clarkson και η πιο χυδαία επίθεση στη Meghan Markle: «Ονειρεύομαι να βγαίνει γυμνή στους δρόμους και να της πετούν περιττώματα»

Όλα αυτά σε μια εποχή όπου οι γυναίκες πεθαίνουν κάθε τρεις μέρες από τη βία και τον μισογυνισμό

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ τους στο Netflix και τα τελευταία επεισόδια που προβλήθηκαν, η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry έχουν αποκτήσει τόσο fans όσο και φανατικούς εχθρούς. Μετά τον Piers Morgan και την Angela Levin, οι οποίοι μοιράστηκαν μερικές από τις πιο «μισητές» σκέψεις για τη Meghan, όπως ότι είναι «προδότες και ξεδιάντροποι για το "Harry & Megan"», σειρά έχει ο Jeremy Clarkson.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στη The Sun, ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear έκανε την μεγαλύτερη και σίγουρα αχρείαστη επίθεση κατά της Meghan Markle. Πέρα από το ότι τη μισεί ανοιχτά, δεν δίστασε να γράψει πως «ονειρεύεται τη μέρα που θα την αναγκάσουν να βγει γυμνή στους δρόμους κάθε πόλης στη Βρετανία, ενώ τα πλήθη θα φωνάζουν "Ντροπή!" και θα της πετούν περιττώματα».

NO Jeremy Clarkson. Not on any level, in any circumstance, is it ok to write this stuff about any woman & absolutely NO to "everyone who's my age thinks the same"

No no no. We absolutely do NOT think the same.

Listen to the noise Jeremy. The crowds are chanting "shame on YOU" pic.twitter.com/OzCt9lHG16 — Carol Vorderman (@carolvorders) December 18, 2022

Ο Clarkson λέει ότι «λυπάται τον πρίγκιπα Harry» και προσθέτει στο άρθρό του ότι είναι σίγουρος πως «όλοι όσοι είναι στην ηλικία του σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο». Μάλιστα, τη συγκρίνει με την πολιτικό της Σκωτίας, Nicola Sturgeon και τη διάσημη serial killer της Βρετανίας, Rose West. Το να συγκρίνει όμως τη Meghan με serial killer δεν ήταν αρκετό όπως φαίνεται. Η φαντασία του έφτασε εύκολα στο να της κάνει κακό.

Οι αντιδράσεις εναντίον του

Τα σεξιστικά σχόλια εναντίον την Δούκισσας του Sussex, δεν πέρασαν απαρατήρητα. «Η Βρετανία δεν είναι ρατσιστική χώρα», λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Rishi Sunak σε ερώτηση για τα σχόλια του Clarkson για τη Meghan. «Ρωτήσατε για τον ρατσισμό. Τώρα, έχω δει μερικά από τα πράγματα που έχουν ειπωθεί. Δεν πιστεύω ότι η Βρετανία είναι ρατσιστική χώρα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσοι διάβασαν τα σχόλια του παρουσιαστή για τη Meghan, τον επέκριναν έντονα στα social media κυρίως, για το ότι τόλμησε να κάνει μια τόσο σφοδρή επίθεση σε μια περίοδο όπου «οι γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε τρεις μέρες από τον μισογυνισμό και τη βία».

That Jeremy Clarkson can write things like that, and publish them unashamed, tells us all we need to know about the way Rupert Murdoch has poisoned and rotted our public life. — Philip Pullman (@PhilipPullman) December 18, 2022

In himself, Jeremy Clarkson is nothing: a brief loud noise and a brief bad smell. The arse that emitted him, as I said yesterday, is Rupert Murdoch. December 19, 2022

Retweet if you think big media channels have a responsibility, when women are dying every three days from misogyny and male violence, not to legitimise and embolden abusive misogynistic views.



ITV should fire Jeremy Clarkson. — Gina Martin (@ginamartinuk) December 18, 2022

Εναντίον του Clarkson στράφηκε και η κόρη του, Emily που παρουσιάζει το podcast "Should I Delete That?", κάνοντας ξεκάθαρη τη στάση της απέναντι στα σχόλια του πατέρα της για τη Meghan. Σε ανάρτησή της, η Emily Clarkson έγραψε: «Θέλω να καταστήσω πολύ σαφές ότι αντιτίθεμαι σε όλα όσα είπε ο μπαμπάς μου για τη Meghan Markle και εξακολουθώ να υποστηρίζω αυτούς που στοχοποιούνται στο διαδικτυακό μίσος».

Ακόμη, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan τόνισε πόσο επικίνδυνα είναι τα λόγια του Clarkson σε μια εποχή όπου η βία κατά των γυναικών είναι ανεξέλεγκτη.

As Jeremy Clarkson should well know - words have consequences. The words in his piece are no joke - they’re dangerous and inexcusable. We are in an epidemic of violence against women and girls and men with powerful voices must do better than this. https://t.co/TXq8XndPec December 18, 2022

Μετά από όλα αυτά, ο Clarkson απάντησε σε όλα αυτά τα σχόλια μετά το άρθρο της Δευτέρας, ανεβάζοντας ένα tweet στο οποίο έλεγε ότι στο άρθρό του για τη Meghan, αναφερόταν σε μια σκηνή από το Game of Thrones.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσε αυτό να κάνει τα πράγματα καλύτερα αλλά εντάξει. Έγραψε μάλιστα ότι «είναι φρικαρισμένος από το πόσο πολύ έβλαψε κάποιους και ότι θα είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον» παρόλο που δεν ζήτησε επίσημα συγγνώμη για όλο τον σεξισμό του άρθρου του.