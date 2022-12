Harry - Meghan: Aυτή είναι η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Sussexes αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος

O Harry και η Meghan έστειλαν την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους, αλλά αυτή τη φορά με μία διαφορά

To ζευγάρι που πλέον μείνει μόνιμα στην Αμερική μακριά από τις υποχρεώσεις και το αυστηρό πρωτόκολλο του Παλατιού έστειλε τις ευχές του μέσω της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης κάρτας. Η κάρτα αυτή τη φορά στάλθηκε μέσω email του Ιδρύματος Archewell και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση που επέλεξαν να μην είναι μαζί τους τα δυο τους παιδιά.

Η φωτογραφία της κάρτας ήταν από Gala του Robert F. Kennedy, Ripple of Hope Award, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει: «Από την οικογένειά μας μέχρι τη δική σας, και εκ μέρους των ομάδων μας στο The Archewell Foundation, την Archewell Audio και την Archwell Productions, σας ευχόμαστε υγεία, ειρήνη και μια πολύ ευτυχισμένη νέα χρονιά!»



Prince Harry & Meghan Markle sending holiday wishes tonight, delivered via an Archewell email 🎄



"From our family to yours, and on behalf of our teams at The Archewell Foundation, Archewell Audio, and Archwell Productions, we wish you health, peace, and a very happy new years!" pic.twitter.com/OmS1DIGLVx