«Φοβόμαστε αλλά είμαστε και ισχυρές»: 6 κορυφαίες ηθοποιοί της χρονιάς συζητούν για το #MeToo και τη σημασία του να λες «όχι»

6 ηθοποιοί μιλούν στο roundtable για τους ρόλους, τις αμβλώσεις και το #MeToo

Άλλο ένα roundtable πραγματοποιήθηκε στο The Hollywood Reporter, αυτή τη φορά με τις ηθοποιούς που ξεχώρισαν φέτος. Οι κυρίες Jennifer Lawrence, Michelle Williams, Claire Foy, Michelle Yeoh, Danielle Deadwyler και το Emma Corrin συναντήθηκαν και μίλησαν για την αλλαγή μετά το #MeToo, την ανάγκη του να λες όχι, τις αμβλώσεις και το τραύμα που εξερευνούν μέσα από τις ταινίες τους.

Κάποιες εξ αυτών έχουν παρακαλέσει για έναν ρόλο, γιατί ένιωσαν ότι γράφτηκε για εκείνες. «Έχω γράψει γράμμα, αλλά ποτέ δεν λειτούργησε», παραδέχεται το Emma Corrin ενώ η Michelle Yeoh αναφέρεται στους σκηνοθέτες που δεν φοβούνται και έχουν την αυτοπεποίθηση να εξελίξουν την αρχική τους ιδέα. «Πήρα το σενάριο για το "Sunshine" του Danny Boyle και τους αστροναύτες που πηγαίνουν στον Ήλιο. Ο ρόλος μου είχε γραφτεί αρχικά για άντρα και ο Danny θα το άλλαζε για εμένα. Όπως και το ότι τελικά πρωταγωνιστήσαμε 3 Ασιάτες, ενώ το αναμενόμενο ήταν να παίξουν Αμερικάνοι ή Ρώσοι». Και τα κατάφερε.

Η Danielle Deadwyler πήρε τον ρόλο στο "Till" αφού έστειλε βίντεο από οντισιόν με τη συμμετοχή του μικρού της γιου. «Έχουμε ήδη κάνει μία ταινία μαζί, οπότε αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι». Από την άλλη, η Claire Foy είχε την πολυτέλεια να επιλέξει ποιο ρόλο θα υποδυθεί στο "Women Talking". «Ήθελα να είμαι η Salome, γιατί της επιτρεπόταν να είναι έντονη και θυμωμένη, χωρίς να το παίρνει κανείς προσωπικά. Μου άρεσε που ήταν ο έντονος εαυτός της».

Η Michelle Yeoh κλήθηκε να υποδυθεί εκατομμύρια ρόλους στο "Everything Everywhere All at Once", αλλά το δυσκολότερο για εκείνη ήταν το να μην είναι master σε πολεμικές τέχνες και να κάνει κωμωδία. «Περίμενα πάρα πολλά χρόνια ένα σενάριο σαν αυτό. Εμείς οι Ασιάτες δεν έχουμε ούτως ή άλλως τόσες ευκαιρίες, πόσω μάλλον όταν μεγαλώνεις και σε παρακαλούν να παίξεις τη γιαγιά». Ωστόσο, και η Claire Foy έχει νιώσει ότι της προτείνουν πανομοιότυπους ρόλους και την περιορίζουν. «Όταν κάνεις πολλή βρετανική τηλεόραση, δέχεσαι ίδιες προτάσεις. Πρέπει να πάρεις το ρίσκο και να πεις όχι αν θες να εξερευνήσεις και άλλα είδη».

Το Emma Corrin έχει παραδεχτεί και σε άλλες συνεντεύξεις ότι είναι people pleaser και δυσκολεύεται να πει όχι. Παρόλα αυτά, κατάλαβε ότι πρέπει να βάζει όρια από πολύ νωρίς, γιατί αλλιώς θα την εκμεταλλευτούν όλοι σε αυτή τη βιομηχανία. «Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το όχι, ακόμα και όταν τους το λες με τον πιο ήρεμο τρόπο. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά, πρέπει να υπάρχουν όρια και να μην φερόμαστε λες και μάς κάνουν χάρη. Πληρωνόμαστε και θα πρέπει να επιστρέφουμε στη ζωή μας τη συμφωνημένη ώρα».

Μιλούν για τις αλλαγές που έκανε το κίνημα #MeToo και πώς οι γυναίκες (ηθοποιοί και σκηνοθέτες) υπολογίζονται εξίσου. «Παλιότερα, μάς απέκρυπταν πληροφορίες για όλα, λες και δεν μάς εμπιστεύονται. Νιώθω ότι αυτό έχει αλλάξει, είμαστε μέρος του διαλόγου και επικοινωνούμε περισσότερες. Φοβόμαστε λίγο αλλά είμαστε και ισχυρές». Οι γυναίκες στη σκηνοθεσία δημιουργούν σίγουρα ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τις ηθοποιούς τους και δεν αντιμετωπίζουν φετιχιστικά μία σκηνή σεξ (ή ακόμη χειρότερα, ενός βιασμού).

Το Emma Corrin, ως το μόνο non binary στην κουβέντα, αναφέρεται στα βραβεία και στην ανάγκη για συμπεριληπτικότητα. Στο να υπάρχουν περισσότεροι ρόλοι για queer άτομα. «Με ρωτούν πώς νιώθω όταν υποδύομαι γυναίκες και αν είμαι οκ με την υποψηφιότητά μου στα βραβεία και η απάντησή μου είναι ότι, πραγματικά, δεν ξέρω». Από την πλευρά της, η Claire Foy δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει «καλύτερος ηθοποιός» και αν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Συζητούν, μοιραία, για τις αμβλώσεις, πώς απεικονίζονται στις ταινίες και τι συμβαίνει με την ανατροπή του νόμου Roe v. Wade. «Υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν γυναικολόγους και οι γυναίκες πρέπει να ταξιδέψουν μόνο και μόνο για ένα τεστ ΠΑΠ. Όταν απέβαλα, έπρεπε να κάνω άμβλωση για να μην κινδυνεύσει η ζωή μου. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα πρέπει να παρουσιάζεται στην οθόνη, και όχι ότι σκοτώνονται μωρά.», τονίζει η Jennifer Lawrence.

Κλείνοντας, ανταλλάσσουν tips για το πώς χαλαρώνουν μετά από γυρίσματα τόσο δύσκολων σκηνών. Με μία μαργαρίτα, ένα Martini, και κυρίως realities, σαν το Love Island και το Below Deck. «Δεν κατάλαβα, πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Λατρεύω τα realities σχέσεων και μπορώ να τα βλέπω όλη μέρα», μάς ενημερώνει η Jennifer Lawrence και ένα δίκιο το έχει.

