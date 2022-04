Η Michelle Yeoh έχει κάνει πολεμικές τέχνες, μπαλέτο, είναι ο κασκαντέρ στις ταινίες της, αλλά ξέρει και από κωμωδία

Η 59χρονη ηθοποιός συνεχίζει να είναι κασκαντέρ στις σκηνές της, είτε είναι ταινίες δράσης, είτε κωμωδίες

Η Michelle Yeoh σε κάνει να πιστεύεις πραγματικά ότι η ηλικία είναι απλώς ένα νούμερο και τίποτα παραπάνω. Τα 59 της χρόνια δεν μπαίνουν σε καμία περίπτωση εμπόδιο στην καριέρα της η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του '90 από το Χονγκ Κονγκ ταινίες δράσης με πολεμικές τέχνες. Φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμωδία "Everything Everywhere All At Once" και ξεδιπλώνει την κωμική φλέβα της.

Συναντήθηκε με τον ηθοποιό Paul Giamatti στο Interview Magazine και μίλησε για όλα εκείνα που διαμόρφωσαν τις επιλογές της στην υποκριτική, το πώς θα εξηγήσει τα dildos στη μητέρα της όταν δει τη νέα της ταινία και πώς συνεχίζει να κάνει η ίδια τις επικίνδυνες σκηνές.

Η ταινία είναι τρελή, κωμική και δείχνει τους ρόλους σε διαφορετικά σύμπαντα, κάνοντάς το με σαρκασμό. Η Yeoh ήξερε ότι ο κόσμος δεν περιμένει από εκείνη να είναι αστεία και η ταινία εξέπληξε ακόμα και την ίδια. Η πειθαρχία όμως που την ακολουθεί από τις μέρες του μπαλέτου, τη βοήθησε να αντεπεξέλθει πλήρως και σε αυτόν τον ρόλο. «Πέρασα αμέτρητα χρόνια μέσα στην πειθαρχία, προσπαθώντας να δείχνω ψύχραιμη και σίγουρη. Και τώρα οι σκηνοθέτες αδερφοί Daniels ήθελα να να με κάνουν να δείχνω μπερδεμένη σε ένα multiverse. Ήταν μεγάλη πρόκληση».

Μιλώντας για το πόσο γρήγορα τρέχει η τεχνολογία και αν μπορεί να ακολουθήσει, η απάντησή της είναι ότι βλέπει τα 6 βαφτιστήρια της να έχουν avatar και δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί. Όπως δεν θα καταλάβει και η μητέρα της όταν τη δει να κρατά dildo και butt plug στη νέα της ταινία.

Η Michelle Yeoh ξεκίνησε από τη Μαλαισία ως μπαλαρίνα, τότε που ήθελε να ανοίξει εκεί τη δική της σχολή. Γρήγορα όμως την κέρδισαν οι ταινίες δράσης με πολεμικές τέχνες στο Χονγκ Κονγκ, τότε που απλώς έμπαιναν στο σετ και χορογραφούσαν τις σκηνές βγάζοντας κραυγές. Την πρώτη φορά που δεν ντουμπλαρίστηκε η φωνή της, ήταν στην ταινία Supercop, με τον Jackie Chan. Ακολούθησαν το "Crouching Tiger", «Οι Αναμνήσεις μιας Γκέισας», "Avatar" και πολλές ακόμη.