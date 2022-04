Το ντοκιμαντέρ που προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα και είναι φαινόμενο στην Ιαπωνία

Υπάρχει μία σειρά φαινόμενο στην Ιαπωνία που προβάλλεται τα τελευταία 30 χρόνια. Το "Old Enough" καθηλώνει το 1/5 του κοινού με τα δύο 3ωρα επεισόδια, κάθε χρόνο, και βλέποντας το concept δεν απορούμε για αυτό. Έχουμε όμως ανάμικτα συναισθήματα.

Η ιαπωνική εκδοχή είναι το "Hajimete no Otsukai" (My First Errand), δηλαδή η πρώτη δουλειά εκτός σπιτιού. Παιδιά ηλικίας 3-4 ετών στέλνονται στον κόσμο εκεί έξω, για να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς. Κοινώς, να δουν από πολύ νωρίς την πραγματικότητα και να μάθουν να τη διαχειρίζονται.

Προφανώς και όλα γίνονται υπό την εποπτεία των γονιών και της παραγωγής, ελέγχοντας κάθε σημείο, επικίνδυνο δρόμο (ή και άνθρωπο). Όλοι οι ντόπιοι ενημερώνονται, προκειμένου να μην φρικάρουν και καλέσουν την αστυνομία, όταν δουν ένα 4χρονο να περιφέρεται μόνο του και να ψάχνει πώς στην ευχή θα γυρίσει στο σπίτι του.

Και τώρα θα αναρωτιέσαι γιατί γίνεται όλο αυτό και κατά πόσο ένα παιδί από 2 έως 6 ετών είναι Old Enough για να ανακαλύψει τον κόσμο, ειδικά όταν εσύ, ως ενήλικας, τρέμεις να πάρεις το λεωφορείο κάποιες φορές. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτά τα παιδιά. Στην αρχή φοβούνται πάρα πολύ (κάτι που προφανώς δεν αποτελεί έκπληξη) αλλά ο σκοπός είναι μάλλον να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, εφόσον στο τέλος τα καταφέρνουν περίφημα. Έχουν ζήσει μία απίστευτη περιπέτεια και έχουν φτάσει στον στόχο, χωρίς βοήθεια.

Το concept σου προκαλεί μία κάποια αμηχανία, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την ιαπωνική κουλτούρα. Αυτό που εσένα σου φαίνεται αδιανόητο, είναι ίσως ένας καλός, αλλά ακραίος για τα δικά μας δεδομένα, τρόπος να εμφυσήσεις την αυτοπεποίθηση σε ένα παιδί. Αποδεικνύεται ωστόσο ότι τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και το αποτέλεσμα ποικίλει. Υπάρχουν εκείνα που είναι ατρόμητα και τα καταφέρνουν εύκολα, εκείνα που φοβούνται πάρα πολύ και εκείνα που δυσκολεύονται. Και φυσικά εκείνα που δεν το βάζουν κάτω και επιμένουν. Τελικά δεν διαφέρουμε καθόλου από τα παιδιά.

Το καλό με το Netflix είναι ότι τα 3ωρα επεισόδια έχουν συμπτυχθεί σε 20λεπτα και μπορείς να παρακολουθήσεις πιο εύκολα τις περιπέτειες των παιδιών. Θα το βρεις στα ελληνικά με τον τίτλο «Έχουμε Μεγαλώσει!». Όταν μεγαλώσουν κυριολεκτικά, θα μάθουμε πώς επέδρασε αυτό το challenge στον ψυχισμό τους.