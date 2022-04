«Είμαι γυναίκα, όχι θύμα»: Η μέρα που πήγα σε μάθημα αυτοάμυνας, χωρίς να έχω ιδέα για το τι θα ακολουθούσε

«Δε θέλουμε να υπάρχουν φοβισμένες γυναίκες, οι οποίες νιώθουν ότι δεν μπορούν ή δεν πρέπει να πάνε κάπου. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε». Tο The Core Sports Center μας μαθαίνει αυτοάμυνα, για να πάψουμε επιτέλους να φοβόμαστε.

Δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα σήμερα. Και όχι, αυτό το άρθρο δεν είναι ένα ξέσπασμα κατά της πατριαρχίας (sic), αλλά μία πραγματικότητα. Ο κόσμος αλλάζει και γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος, όλο και πιο επικίνδυνος – το λένε και οι αριθμοί, άλλωστε. Το 2021, η Γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 7.809 κλήσεις, εκ των οποίων οι 5.405 αφορούσαν σε περιστατικά έμφυλης βίας. Σε έναν μόλις χρόνο, έγιναν 17 γυναικοκτονίες. Την περασμένη εντεκαετία 2010-2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 1.781 περιπτώσεις βιασμών, 792 απόπειρες, με 2.377 θύματα να είναι γυναίκες. Δε θα μπούμε καν στη διαδικασία να φανταστούμε πόσες καταγγελίες δεν έγιναν.

Μας έχουν πει να μη μιλάμε σε ξένους. Να μην έχουμε το κινητό στο αθόρυβο, να αποφεύγουμε τα σκοτεινά στενά το βράδυ, να πίνουμε μόνο από εμφιαλωμένο μπουκάλι το οποίο ανοίγει μπροστά μας. Να «προσέχουμε τι φοράμε για να μην προκαλέσουμε». Και τα κάνουμε όλα. Ο μοναδικός τρόπος να μην δεχθούμε επίθεση, όμως, είναι ένας άνδρας να αποφασίσει να μην μας επιτεθεί. Θύμα μπορεί να είναι κάθε μία από εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος που η αυτοάμυνα, δυστυχώς, μας είναι απαραίτητη.

Έχοντας αυτό κατά νου, με μότο «I am a woman, not a victim», το The Core Sports Center διοργάνωσε δωρεάν σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας, το Σάββατο 2 Απριλίου. Με απόλυτη ειλικρίνεια θα πω ότι πήγα κάπως προκατειλημμένη. Πίστευα ότι για μία ακόμη φορά θα άκουγα όσα δεν πρέπει να κάνει μία γυναίκα για να προστατευθεί. Διαψεύσθηκα πανηγυρικά.

«Δε θέλουμε να υπάρχουν φοβισμένες γυναίκες, οι οποίες νιώθουν ότι δεν μπορούν ή δεν πρέπει να πάνε κάπου. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε», ξεκίνησε ο συνιδιοκτήτης του χώρου και προπονητής kickboxing, Θοδωρής Καπετανάκης. Μαζί με τους αθλητές Brazilian Jiu-Jitsu Ματθαίο Βραχιώλια και Δημήτρη Γλυνό, μας έδειξαν στην πράξη πώς μπορούμε να κινηθούμε, εάν βρεθούμε σε κίνδυνο.

«Η αυτοάμυνα είναι το τελευταίο που θα κάνουμε, είναι η έσχατη λύση. Πρέπει πρώτα να έχουμε στο μυαλό μας άλλα πράγματα, όπως η εγρήγορση και η αντίληψη του κινδύνου. Οφείλουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμες γίνεται».

Χωριστήκαμε σε ζευγάρια (η κοπέλα που ήρθε μαζί μου ασχολούταν καιρό με το kickboxing, το κατάλαβα από την πρώτη λαβή και το επιβεβαίωσαν οι μελανιές μου την επόμενη μέρα). Λίγο αμήχανα στην αρχή, δοκιμάσαμε να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που μας έδειξαν οι instructors - ήταν δύσκολο να προσποιηθούμε ότι νιώθουμε να απειλούμαστε από γυναίκες που προσπαθούσαν να βάλουν τη λιγότερη δυνατή δύναμη, για να μην πονέσουμε η μία την άλλη. Όσο περνούσε η ώρα, οι συνθήκες φαίνονταν όλο και πιο αληθινές.

«Φωνάξτε, βάλτε δύναμη, μην το φοβάστε», μας έλεγαν.

Στο τέλος, δοκιμάσαμε μία-μία τις τεχνικές που μάθαμε. Μόνο που αυτήν τη φορά, δεν είχαμε απέναντί μας το ζευγάρι μας, αλλά τον Θοδωρή, τον Δημήτρη και την επίσης αθλήτρια, Σπέρυ. Κι ενώ παλεύαμε (κυριολεκτικά) να αμυνθούμε, ο Ματθαίος φώναζε δίπλα μας «χτύπα πιο δυνατά». Λες και ήταν εύκολο.

Ήταν πιο απαιτητικό απ’ όσο είχα φανταστεί; Ναι. Θα το ξανάκανα; Σίγουρα.

Μπήκα σε έναν χώρο έχοντας στον νου μου ότι πρέπει να βγάλω φωτογραφίες, να δομήσω ένα κείμενο και απλώς να περάσω μία πληροφορία. Τελικά, όχι απλώς γυμνάστηκα, αλλά έφυγα γεμάτη αυτοπεποίθηση – το λέει και έρευνα του Πανεπιστημίου της Washington, άλλωστε. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «οι γυναίκες που μαθαίνουν αυτοάμυνα αισθάνονται πιο δυναμικές και, ταυτόχρονα, συμπεριφέρονται λιγότερο επιθετικά. Το να προστατεύεις τον εαυτό σου είναι η άμεση συνέπεια, αλλά υπάρχουν κι άλλες, έμμεσες, που έχουν αντίκτυπο σ’ ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Αισθάνεσαι πιο αποφασιστικός και δυνατός».

Σε έναν ιδανικό κόσμο, δε θα χρειαζόταν να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Θα το κάναμε απλώς ως χόμπι, για εκτόνωση. Δυστυχώς, η πραγματικότητά μας είναι διαφορετική. Πρέπει να υπολογίζουμε τι μπορεί να συμβεί, πριν αυτό συμβεί. Και τα μαθήματα αυτοάμυνας είναι ένα ο πιο Και, κάπου στην πορεία,

Αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, μπορείτε να συμμετάσχετε στο workshop του The Core, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια 6 ωρών.

