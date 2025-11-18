Μίνιμαλ, "καθαρό" και πολύ κομψό

Τα clean girl nails συγκαταλέγονται τα τελευταία χρόνια μεταξύ των πιο δημοφιλών τάσεων. Milk bath, soap, coconut milk και almond milk nails, όλα με κάποιο τρόπο αποδεικνύουν πως τα μίνιμαλ μανικιούρ, εκείνα που κάνουν τα άκρα να δείχνουν περιποιημένα και τα νύχια "καθαρά", θα είναι πάντα τάση. Ένα τέτοιο nail look αναμένεται πως θα είναι και το πιο hot μανικιούρ για το χειμώνα 2026, το οποίο χαρίζει στα νύχια μια refined πολυτέλεια, ικανή να αναβαθμίσει κάθε outfit.

Το πιο hot μανικιούρ για το χειμώνα 2026

Ο λόγος για το marshmallow manicure, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί μεγάλο buzz στα social media. Τα νύχια βάφονται με ένα γαλακτερό ροζ βερνίκι, το οποίο θυμίζει το γνωστό σε όλους, αφράτο ζαχαρωτό. Οι nail pros προβλέπουν πως καθώς θα πέφτει η θερμοκρασία, θα απομακρυνόμαστε από τα ημιδιάφανα χρώματα και τα glossy φινιρίσματα και θα καταυθυνόμαστε σε πιο οπάκ και semi-matte looks, όπως αυτό του marshmallow manicure.

Τι πρέπει να προσέξεις

Όπως συμβαίνει με κάθε clean manicure, το μυστικό για να δείχνει το marshmallow manicure κομψό είναι η σωστή περιποίηση των επωνυχίων. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάς να τα ενυδατώνεις καλά κάθε βράδυ χρησιμοποιώντας ένα cuticle oil αλλά και να φροντίζεις την επιδερμίδα των χεριών σου χρησιμοποιώντας μία φορά την εβδομάδα ένα ήπιο scrub και εφαρμόζοντας σε καθημερινή βάση μια εξειδικευμένη κρέμα με υαλουρονικό οξύ ή ουρία, έτσι ώστε να διατηρούνται απαλά.

Nail Inspiration

Παρακάτω θα βρεις μερικά από τα δικά μας αγαπημένα marshmallow nail looks για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ: