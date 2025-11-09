Μοντέρνο γαλλικό μανικιούρ: 10 looks που θα υιοθετούσε μια fashionista
Βίκυ Χριστοπούλου
9 Νοεμβρίου 2025
Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ είναι για τα νύχια ό,τι το λευκό πουκάμισο για την γκαρνταρόμπα: διαχρονικό, καθαρό, ανεπιτήδευτα κομψό. Όμως, όπως κάθε fashion classic, έτσι κι αυτό επανεφευρίσκεται ξανά και ξανά κι επανέρχεται κάθε τόσο στη λίστα με τα nail trends σε διαφορετικές παραλλαγές. Ποιο είναι λοιπόν το πιο μοντέρνο γαλλικό μανικιούρ που μπορείς να κάνεις σήμερα;
Οι fashionistas δεν αρκούνται στην παραδοσιακή λευκή γραμμή και συχνά πειραματίζονται με το nail looks τους, υιοθετώντας μοντέρνα γαλλικά μανικιούρ που ξεφεύγουν από το κλασικό '90s στιλ. Από απρόσμενα χρώματα στην άκρη, μέχρι ανάποδα gradients και ιδιαίτερες πινελιές με nail art, υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να δώσεις νέα πνοή στο all time favourite mani και να το κάνεις ξανά hot.
Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε υπερβολές ή μαξιμαλιστικά σχέδια, για να ξεχωρίσεις. Μπορείς να ακολουθήσεις τη μίνιμαλ οδό και να δοκιμάσεις ένα baby french manicure, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με πολύ λεπτή, λευκή ή χρωματιστή άκρη, που δείχνει πάντα chic και ταυτόχρονα fresh. Εναλλακτικά μπορείς να "παίξεις" με τα φινιρίσματα, ολοκληρώνοντας για παράδειγμα το μανικιούρ σου με μία chrome powder.
Editor's Tip: Προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πραγματικά μοντέρνο, απόφυγε το οβάλ και το τετράγωνο σχήμα στα νύχια και συνδύασε το γαλλικό μανικιούρ σου με αμυγδαλωτό ή squoval σχήμα, που θεωρούνται δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις αυτήν την περίοδο.
Μοντέρνο γαλλικό μανικιούρ: 10 looks για να πάρεις ιδέες πριν το nail salon
Baby French Mani
Metallic
Burgundy
Chocolate
Reverse
Floral Details
Naked French
Ombre French
Pearly Tips
Chrome
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.