Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ είναι για τα νύχια ό,τι το λευκό πουκάμισο για την γκαρνταρόμπα: διαχρονικό, καθαρό, ανεπιτήδευτα κομψό. Όμως, όπως κάθε fashion classic, έτσι κι αυτό επανεφευρίσκεται ξανά και ξανά κι επανέρχεται κάθε τόσο στη λίστα με τα nail trends σε διαφορετικές παραλλαγές. Ποιο είναι λοιπόν το πιο μοντέρνο γαλλικό μανικιούρ που μπορείς να κάνεις σήμερα;

Οι fashionistas δεν αρκούνται στην παραδοσιακή λευκή γραμμή και συχνά πειραματίζονται με το nail looks τους, υιοθετώντας μοντέρνα γαλλικά μανικιούρ που ξεφεύγουν από το κλασικό '90s στιλ. Από απρόσμενα χρώματα στην άκρη, μέχρι ανάποδα gradients και ιδιαίτερες πινελιές με nail art, υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να δώσεις νέα πνοή στο all time favourite mani και να το κάνεις ξανά hot.

Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε υπερβολές ή μαξιμαλιστικά σχέδια, για να ξεχωρίσεις. Μπορείς να ακολουθήσεις τη μίνιμαλ οδό και να δοκιμάσεις ένα baby french manicure, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με πολύ λεπτή, λευκή ή χρωματιστή άκρη, που δείχνει πάντα chic και ταυτόχρονα fresh. Εναλλακτικά μπορείς να "παίξεις" με τα φινιρίσματα, ολοκληρώνοντας για παράδειγμα το μανικιούρ σου με μία chrome powder.

Editor's Tip: Προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πραγματικά μοντέρνο, απόφυγε το οβάλ και το τετράγωνο σχήμα στα νύχια και συνδύασε το γαλλικό μανικιούρ σου με αμυγδαλωτό ή squoval σχήμα, που θεωρούνται δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις αυτήν την περίοδο.

Μοντέρνο γαλλικό μανικιούρ: 10 looks για να πάρεις ιδέες πριν το nail salon

Baby French Mani

Metallic

Burgundy

Chocolate

Reverse

Floral Details

Naked French

Ombre French

Pearly Tips

Chrome

