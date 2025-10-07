Όχι, τα νύχια δεν χρειάζεται να... αναπνέουν

Στον κόσμο της ομορφιάς, λίγα πράγματα είναι τόσο αγαπημένα και καθιερωμένα όσο ένα προσεγμένο, λαμπερό ημιμόνιμο μανικιούρ. Το βλέπουμε παντού, στα catwalks, στις red carpet εμφανίσεις και φυσικά, στα χέρια των πιο stylish γυναικών. Κι όμως, γύρω από αυτή την τόσο δημοφιλή τεχνική περιποίησης νυχιών, εξακολουθούν να κυκλοφορούν πολλοί μύθοι και παρανοήσεις που συχνά μας μπερδεύουν και μας βάζουν σε δεύτερες σκέψεις πριν κλείσουμε ραντεβού στο nail salon.

Από την εγκυμοσύνη και την υγεία των νυχιών, μέχρι την πολυσυζητημένη λάμπα πολυμερισμού και τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης της, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει και τι όχι:

Οι πιο διαδεδομένοι μύθοι γύρω από το ημιμόνιμο μανικιούρ

Μύθος #1: Αν είσαι έγκυος ή θηλάζεις, πρέπει να αποφεύγεις το ημιμόνιμο

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει καμία επίσημη αντένδειξη για το ημιμόνιμο μανικιούρ κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, με εξαίρεση κάποιες προφυλάξεις που ισχύουν γενικά για τις πρώτες εβδομάδες κύησης. Οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγεται η χρήση βερνικιών και βαφών στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Το ίδιο ισχύει και για τις ημέρες πριν και μετά τον τοκετό, καθώς τα άβαφα νύχια επιτρέπουν στους γιατρούς να ελέγχουν την οξυγόνωση του οργανισμού.

Ωστόσο, το ημιμόνιμο καθαυτό δεν θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία του εμβρύου. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να συμβουλευτείς τον γυναικολόγο σου, ειδικά αν είναι πιο αυστηρός με τα καλλυντικά προϊόντα. Μην ξεχνάς επίσης πως οι έντονες μυρωδιές από τα υλικά μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, οπότε προτίμησε ένα nail salon με καλά αεριζόμενους χώρους, ενώ αν θέλεις να αποφύγεις τη χημεία εντελώς, μπορείς να αναζητήσεις φόρμουλες "pregnancy-safe" ή να επιλέξεις ημιμόνιμα προϊόντα με καθαρή, vegan σύνθεση.

Μύθος #2: Το ημιμόνιμο καταστρέφει τα νύχια

Αυτός είναι ίσως ο πιο ευρέως διαδεδομένος μύθος γύρω από το ημιμόνιμο μανικιούρ, ο οποίος -you've guessed it!- δεν ισχύει. Το ημιμόνιμο μανικιούρ, όταν εφαρμόζεται και αφαιρείται σωστά από επαγγελματία, λειτουργεί περισσότερο ως προστατευτικό περίβλημα για τα φυσικά νύχια. Δεν απορροφάται από την επιφάνειά τους και δεν επιβαρύνει τη δομή τους όσο το κοινό βερνίκι, το οποίο πολλές φορές περιέχει έντονες χρωστικές που προκαλούν αποχρωματισμό.

Το μυστικό, βέβαια, κρύβεται στη σωστή αφαίρεση. Απόφυγε σε κάθε περίπτωση να το αφαιρείς μόνη σου στο σπίτι με βίαιο λιμάρισμα και βρες μια καλά καταρτισμένη τεχνήτρια που να ξέρει πώς να περιποιηθεί σωστά και με ασφάλεια τα άκρα σου. Ζήτησέ της να εφαρμόσει την τεχνική “soak-off”, δηλαδή να αφαιρέσει το ημιμόνιμο με ασετόν και αλουμινόχαρτο και απόφυγε τον τροχό αν δεν της έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη.

Μύθος #3: Η λάμπα πολυμερισμού προκαλεί καρκίνο του δέρματος

Ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται για το ημιμόνιμο μανικιούρ είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος καθώς η έκθεση της επιδερμίδας στην ακτινοβολία τους είναι εξαιρετικά σύντομη. Ο κίνδυνος μάλιστα είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν που παρουσιάζει η έκθεση σε μια συσκευή μαυρίσματος ή ακόμα κι από το να περπατάς στον ήλιο χωρίς αντηλιακό.

Editor's tip: Αν θέλεις να είσαι extra προσεκτική, μπορείς να εφαρμόζεις αντηλιακό στα χέρια σου πριν το ραντεβού σου στο nail salon ή να φοράς ειδικά UV gloves.

Μύθος #4: Τα νύχια “αναπνέουν” και πρέπει να τα αφήνεις άβαφα για να ξεκουραστούν

Η αλήθεια είναι πως τα νύχια δεν αναπνέουν, αφού πρόκειται για κερατινοποιημένο ιστό, όπως τα μαλλιά. Η υγεία τους εξαρτάται από τη σωστή διατροφή και τη συνολική φροντίδα, όχι από το αν είναι βαμμένα ή όχι. Δεν χρειάζονται “διάλειμμα” από το μανικιούρ, αλλά σωστή περιποίηση και, στην περίπτωση του ημιμόνιμου μανικιού, σωστή αφαίρεση του βερνικιού.

Editor’s tip: Προτίμησε φόρμουλες πλούσιες σε βιταμίνες και ενίσχυσε τα νύχια σου με ένα nail strengthener ανάμεσα στα ραντεβού.

Μύθος #5: Το ημιμόνιμο έχει την ίδια διάρκεια για όλους

Η διάρκεια του ημιμόνιμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τον τύπο των νυχιών σου, το πόσο γρήγορα μακραίνουν, το pH του δέρματός σου, τις καθημερινές σου δραστηριότητες και φυσικά, την εφαρμογή. Δεν είναι ασυνήθιστο να κρατάει 2 εβδομάδες σε κάποιον και 4 σε κάποιον άλλο. Για να διασφαλίσεις τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκειά του, επίλεξε κατ' αρχάς μια έμπειρη τεχνήτρια κι έπειτα απόφυγε την υπερβολική έκθεση σε νερό και χημικά (π.χ. καθαριστικά χωρίς γάντια).