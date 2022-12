H Drew Barrymore ρώτησε τον Joe Biden γιατί έκανε πέντε προτάσεις γάμου στη Jill: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Χρειάστηκε πολύς κόπος αλλά και χρόνος για να την πείσει να προχωρήσουν σε γάμο και όπως είπε ο ίδιος, ευγνωμονεί τους γιους του που βοήθησαν στο να του πει το πολυπόθητο «ναι»

Σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο της εκπομπής της, η Drew Barrymore όπως φαίνεται, είχε να ρωτήσει πολλά τον Joe Biden και ένα από αυτά αφορούσε τις πολλές προτάσεις γάμου που είχε κάνει στη Jill και στο πώς κατάφερε να μην μην τα παρατήσει μετά τις πολλές απορρίψεις.

O Αμερικανός πρόεδρος χρειάστηκε να οπλιστεί με πολλή υπομονή μέχρι η σύζυγός του να πει το «ναι» αφού δέχτηκε να τον παντρευτεί μετά από πέντε προτάσεις γάμου! Χρειάστηκε πολύς κόπος αλλά και χρόνος για να την πείσει να προχωρήσουν σε γάμο και όπως είπε ο ίδιος, ευγνωμονεί τους γιους του που βοήθησαν στο να του πει το πολυπόθητο «ναι».

Oι γιοι του προέδρου, Beau και Hunter, συμφώνησαν πως μπορούσαν όλοι να παντρευτούν ως οικογένεια τη Jill!

Drew Barrymore asks President Biden why he proposed five times pic.twitter.com/3nIWxU42sE