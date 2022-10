O George Clooney δίνει συμβουλές dating στην Drew Barrymore και αποκαλύπτει πώς φλέρταρε την Amal

H Drew Barrymore εκθείασε το ζευγάρι George Clooney και Αmal Alamuddin

Καλεσμένος στην εκπομπή της Drew Barrymore βρέθηκε ο George Clooney, με τον οποίο είχαν μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μπορεί το επεισόδιο να μην έχει ακόμη κυκλοφορήσει, ωστόσο η Barrymore έχει ήδη αποκαλύψει αρκετά από την συνομιλία που είχαν. Όπως φαίνεται ο γοητευτικός βετεράνος του Ηollywood μπορεί να προσθέσει στο βιογραφικό του και τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή, αφού έδωσε συμβουλές για σχέσεις και μάλιστα μίλησε και για τη δική του σχέση με την αγαπημένη του Amal, όπου και εξομολογήθηκε το πώς την φλέρταρε.

Όπως αποκάλυψε η Drew, ο Clooney συνομίλησε μαζί της για πάνω από μια ώρα και είχε περισσότερο τον ρόλο του ψυχολόγου, δίνοντάς της συμβουλές. Οι δυο τους έχουν μεγάλη άνεση μεταξύ τους, ενώ σύμφωνα με την ίδια δεν άργησαν να γίνουν ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για τις προσωπικές τους ζωές. Ακόμη δήλωσε πως ένα από τα ζευγάρια που θαυμάζει ιδιαίτερα είναι ο Clooney με την Amal, καθώς έχουν καταφέρει να διατηρήσουν έντονο τον ρομαντισμό ανάμεσά τους, οπότε θεωρεί τον George και ως τον πλέον ιδανικό άνθρωπο για dating συμβουλές.

George Clooney takes Drew to therapy this FRIDAY (10/21). Don’t miss it! pic.twitter.com/aYf14dgm6e