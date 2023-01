Angelina Jolie και Paul Mescal βγήκαν coffee date στο Λονδίνο, μαζί με τη 16χρονη κόρη της

Η Angelina Jolie παρακολούθησε την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστή ο 26χρονος ηθοποιός και στη συνέχεια απόλαυσαν μια συζήτηση μαζί με τη 16χρονη κόρη της Jolie

Η προσωπική ζωή της Angelina Jolie έρχεται και πάλι στο προσκήνιο και αυτή τη φορά δεν έχει να κάνει με κάποιο βίαιο περιστατικό που είχε δεχτεί από τον Brad Pitt, αλλά με ένα νέο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να μπήκε πρόσφατα στη ζωή της. Μάλλον φιλικά.



O 26χρονος ηθοποιός Paul Mescal είδε την καριέρα του να απογειώνεται μετά τη συμμετοχή του στο "Νοrmal People", ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστή και η είδηση χωρισμού, από την αρραβωνιαστικιά του, τη μουσικό Phoebe Bridgers. Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει το γεγονός, οι φήμες έχουν πληθύνει και η αλήθεια είναι πως έχουμε πολύ καιρό να τους δούμε μαζί.



Η Jolie βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου παρακoλούθησε την παράσταση «Λεωφορείον ο Πόθος» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Mescal, και στη συνέχεια συναντήθηκαν στην καφετέρια του θεάτρου. Στην παρέα τους βρίσκονταν και η 16χρονη κόρη της Jolie, Shiloh. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, η Jolie είναι εντυπωσιασμένη από το ταλέντο του νεαρού ηθοποιού και έβαλε τους ανθρώπους της να μιλήσουν με τους ανθρώπους του για να κανονίσει μια συνάντηση μαζί του. Ο φωτογραφικός φακός έφερε στη δημοσιότητα εικόνες από το ραντεβού τους μετά την παράσταση και ενόψει του χωρισμού Mescal - Bridgers, κάποιοι μιλούν για νέο έρωτα ανάμεσα στον 26χρονο ηθοποιό και την Angelina. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, η συνάντησή τους ήταν απλώς φιλική. Ποτέ δεν ξέρεις όμως.

