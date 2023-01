Ο Noah Schnapp έκανε coming out ως gay: «Μοιάζω περισσότερο στον Will από όσο νόμιζα.»

Ο Noah Schnapp του Stranger Things έκανε coming out μέσω TikTok.

Ο Noah Schnapp, ο ηθοποιός που υποδύεται τον έφηβο Will Byers στη σειρά Stranger Things στο Netflix, έκανε coming out ως gay άνδρας.

Στο video έγραψε «Μοιάζω περισσότερο στον Will από όσο νόμιζα.»

Τον Ιούλιο, μετά από το ντεμπούτο των τελευταίων δύο επεισοδίων της τέταρτης σεζόν του Stranger Things, ο Schnapp επιβεβαίωσε στο Variety για πρώτη φορά ότι ο Will Byers είναι gay και ερωτευμένος με τον καλύτερο φίλο του Mike, που τον υποδύεται ο Finn Wolfhard.

Η σεξουαλικότητα του Will ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό από το πρώτο επεισόδιο, αλλά ο Schnapp πάντα απέκρουσε τις σχετικές ερωτήσεις. Στην συνέντευξή του τον Ιούλιο είχε πει ότι δεν ήταν εντελώς σίγουρος τι ήθελαν να κάνουν οι δημιουργοί της σειράς με τον Will και όταν το κατάλαβε, απλά δεν ήθελε να χαλάσει την αποκάλυψη του χαρακτήρα μετά από το ταξίδι του στην τέταρτη σεζόν.

Όταν το Variety ρώτησε τον Schnapp πώς οδήγησε την προσοχή στην σεξουαλικότητα του Wll, ενώ αυτός ακόμα προσπαθούσε να καταλάβει τον εαυτό του, ο ηθοποιός ανέφερε όλες τις λύπες που πέρασε καθόλη τη διάρκεια της σειράς.

«Θεωρώ ότι είναι όλα ένα μέρος της πρόκλησης της υποκριτικής,» είπε. «Δεν είναι μονοεπίπεδο το να παλεύεις να κάνεις come out. Είναι ένα πολύπλευρο τραύμα που πάει χρόνια πίσω, διότι απήχθει από τον Demogorgon και μετά οι φίλοι του ποτέ δεν τον αναγνώρισαν και τώρα είναι φοβισμένος να κάνει come out και δεν ξέρει αν θα τον δεχτούν.»