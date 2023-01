Emma Thompson και Colin Farrell σε μια απολαυστική συζήτηση: «Colin, κάνεις καλό σεξ αυτή την περίοδο;»

Οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται την ιστορία της γνωριμίας τους

Ο Colin Farrell συνάντησε την Emma Thompson στο Vanity Fair και ξέρεις ότι αυτό θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Αν και έχουν συνεργαστεί για την ταινία "Saving Mr. Banks", δεν είχαν ποτέ κοινές σκηνές. Βρίσκονται όμως κοινωνικά, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, σεβασμός και ένα χιούμορ που αποδίδουν στην κέλτικη καταγωγή τους.

Οι φετινοί τους ρόλοι διαφέρουν, αλλά έχουν ένα κοινό σημείο. Τη μοναξιά και τη διαχείρισή της. Η Emma Thompson υποδύεται μία γυναίκα που ανακαλύπτει τη σεξουαλική απόλαυση μετά τα 60, από έναν άντρα συνοδό στο "Good Luck to You, Leo Grande", ενώ ο Farrell υποδύεται τον Padraic, έναν άνθρωπο που χάνει τον καλύτερό του φίλο, στο "The Banshees of Inisherin".

Θυμούνται την πρώτη φορά που γνωρίστηκαν στο Los Angeles, σε ένα μικρό εστιατόριο, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του "Saving Mr. Banks". «Θυμάμαι ότι ήσουν πολύ σέξι, με ανοιχτό πουκάμισο και δεν σε ένοιαζε καθόλου. Μου άρεσε αυτό. Μετά μιλήσαμε και καπνίσαμε, πράγμα τρομερά επαναστατικό για ένα μέρος σαν το Los Angeles», του λέει η Emma Thompson, ενώ του εξομολογείται ότι πριν γνωριστούν, νόμιζε ότι θα ήταν συνέχεια θυμωμένος.

«Είχες πολύ φως, ήσουν πολύπλοκος και ναι, έχεις θέματα. Ποιος δεν έχει και γιατί να μην έχει. Στην τελική, είμαστε ηθοποιοί και δεν θα ήμασταν χρήσιμοι αν δεν είχαμε θέματα. Και τώρα που βρεθήκαμε, είναι σαν να μην έχουν περάσει 10 χρόνια». Κάπου εκεί, μιλούν για τον ρόλο της Thompson και, μοιραία, το θέμα φτάνει στο σεξ και την απόλαυση. «Είναι τρομερό, αλλά νομίζω ότι η γιαγιά μου δεν έμαθε ποτέ τι θα πει ηδονή. Και είναι επίσης τρομερό ότι ο ρόλος μου δεν είχε δεχθεί ποτέ στοματικό σεξ. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι είναι αστείο, αλλά είναι θλιβερό».

Ο Farrell της επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να ανακαλύπτει την απόλαυση, ειδικά για μία γυναίκα που έχει μάθει να καταπιέζεται σε έναν γάμο, ακόμα και όταν υπάρχει αγάπη. «Colin, κάνεις καλό σεξ αυτή την περίοδο;», τον ρωτά και εκείνος μάλλον ντρέπεται τόσο που της λέει ότι θα της στείλει μέιλ.

Η κουβέντα κλείνει με τη δουλειά τους και τον αντίκτυπο που έχει στον κόσμο. «Δεν είμαστε συγγραφείς ή ζωγράφοι για να αφήσουμε πίσω πίνακες και βιβλία, αλλά αυτό που κάνουμε λειτουργεί θεραπευτικά. Και αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Vanity Fair