Jeremy Renner: Βγήκε από το νοσοκομείο και συνεχίζει την ανάρρωση στο σπίτι

Περίπου 2 εβδομάδες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με εκχιονιστικό όχημα, ο γνωστός ηθοποιός πήρε εξιτήριο

Την πρώτη ημέρα του χρόνου, ο Jeremy Renner κόντεψε να χάσει τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε από εκχιονιστικό όχημα, στην προσπάθεια του να απεγκλωβίσει συγγενή του από το πυκνό χιόνι. Αρκετά χειρουργεία μετά, κάποιες ημέρες στην εντατική και περίπου 2 εβδομάδες αργότερα, ο γνωστός ηθοποιός μπορεί και πάλι να χαμογελά αφού παρότι θα συνεχίσει να αναρρώνει, τουλάχιστον θα είναι από το σπίτι του.



Χθες, ο ο ίδιος ο Renner απάντησε σε λογαριασμό του Twitter, αποκαλύπτοντας ότι δεν βρίσκεται πλέον στο νοσοκομείο.

«Εκτός της ομίχλης του εγκεφάλου μου (που βρίσκεται) σε ανάρρωση, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που παρακολούθησα το επεισόδιο ν.201 με την οικογένειά μου στο σπίτι», έγραψε ο ηθοποιός, προσθέτοντας κάποια emoji.

Mike and Iris found calm among the chaos. The #MayorOfKingstown season 2 premiere is available NOW on @paramountplus. #ParamountPlus pic.twitter.com/QHnwaDRZTz