Η Adele ξεσπά σε δάκρυα όταν θεατής της δείχνει φωτογραφία της νεκρής συζύγου του

«Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σου», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η Adele, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας της

Σε κάποια στιγμή της προγραμματισμένης συναυλία της στο Caesar's Palace του Las Vegas, η Adele περπατούσε ανάμεσα στο κοινό τραγουδώντας το "When We Were Young". Ένας άνδρας σήκωσε το κινητό του δείχνοντας τη γυναίκα του στην οθόνη. Πολλοί διάσημοι ίσως και να είχαν αδιαφορήσει. Όχι ομως η Αdele, η οποία ανέβηκε στη συνέχεια στη σκηνή για να τραγουδήσει το "Someone Like You" και το αφιέρωσε στον συγκεκριμένο άνδρα.

@adele

«Αυτό για εσάς κύριε, που μου δείξατε τη φωτογραφία της γυναίκας σας στο τηλέφωνο», είπε η τραγουδίστρια, ενώ με δυσκολία προσπαθούσε να κρατήσει τα δάκρυα της. Μετά το τραγούδι, η Adele αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει με το κοινό και να εξηγήσει τι συνέβη.

«Όταν περπατάω μέσα στο πλήθος- μακάρι να μπορούσατε να δείτε αυτό που είδα εγώ. Ξέρω ότι μιλάω με λίγους ανθρώπους κάθε βράδυ, αλλά μετά βλέπω απλώς μικρές ιστορίες. Υπήρχε ένας άντρας. Είναι εκεί — μπορείτε να τον δείτε να κρατάει το τηλέφωνό του ψηλά;», πρόσθεσε η Adele.

Τότε, άρχισε να κλαίει, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι η γυναίκα του στο τηλέφωνό του και δεν νομίζω ότι είναι εδώ, και αυτό με συγκίνησε πραγματικά».

«Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σου και λυπάμαι πολύ που δεν είχα συνειδητοποιήσει τι μου έδειχνες μέχρι να έρθω εκεί. Βλέπω αυτές τις μικρές πτυχές από τις ζωές των ανθρώπων και είναι τόσο όμορφο», πρόσθεσε στη συνέχεια η Αdele έχοντας αφήσει τα συναισθήματα της να την πλημμυρίσουν.