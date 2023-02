Η Angelina Jolie στο Ιράκ, δίπλα στους επιζώντες της γενοκτονίας από τον ISIS

Η κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2018, Murad από την πλευρά της, χαρακτήρισε το έργο της «καθοριστικό για την ευαισθητοποίηση και την κάλυψη των αναγκών των γυναικών, των παιδιών και των προσφύγων σε όλο τον κόσμο».

Nadia Murad & Angelina Jolie jointly visited the Sinjar region of northern Iraq to mark progress made to redevelop the region & reflect on the needs of survivors eight years after the Yazidi genocide at the hands of the Islamic State (ISIS): https://t.co/CUt5cCFAUk pic.twitter.com/3xjy5y0gCA