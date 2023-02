Grammy 2023: Οι 5 ιστορικές στιγμές της βραδιάς

H Adele σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της λαμπερής τελετής

Πριν λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν τα 65α βραβεία Grammy σε μία λαμπερή τελετή στο Los Angeles, για πρώτη φορά μετά το 2020.

Από τη βραδιά ξεχώρισαν πολλές στιγμές από παρουσίες που έδωσαν το δικό τους στίγμα μέσα από τις αντιδράσεις αλλά και τα λόγια τους.

Adele: Έσπασε το δικό της ρεκόρ

Mία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της απονομής ήταν αυτή όπου η Adele κέρδισε το βραβείο Best Pop Solo Performance (Καλύτερη Pop Solo Ερμηνεία), για το "Easy on Me", ξεσπώντας σε κλάματα την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή.

Υποψήφια ονόματα στην ίδια κατηγορία ήταν των Bad Bunny, Doja Cat, Steve Lacy, Lizzo και Harry Styles. Με την ανακοίνωσή του ονόματός της, η τραγουδίστρια αγκάλιασε το σύντροφό της, Rich Paul, και τη συνάδελφό της Lizzo, ενώ οι άλλοι υποψήφιοι σηκώθηκαν όρθιοι να τη χειροκροτήσουν.

Στην ομιλία της, ωστόσο, με δάκρυα στα μάτια, αφιέρωσε το βραβείο στο πιο ξεχωριστό άτομο τη ζωή της, τον 10χρονο γιο της, Angelo.

«Έγραψα την πρώτη στροφή του τραγουδιού στο ντους, όταν επέλεξα να αλλάξω τη ζωή του γιου μου. Είναι σεμνός και ευγνώμων και δεν σταμάτησε ποτέ να με αγαπάει»

Όπως είπε, ο σύντροφός της, την είχε συμβουλεύσει να «μη βάλει τα κλάματα» αν κερδίσει κάποιο βραβείο, «αλλά να 'μαι που κλαίω».

Beyonce: Έγραψε ιστορία- Κέρδισε 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της

Η Beyonce με τον περσινό της δίσκο "Renaissance" διεκδικούσε 9 Grammys, κάτι που την έκανε όχι μόνο τη μουσικό με τις περισσότερες υποψηφιότητες για αυτή τη διοργάνωση, αλλά και την τραγουδίστρια που, μαζί με τον σύζυγό της Jay-Z, έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων (88 τον αριθμό), ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως ο Paul McCartney και ο Quincy Jones.

Κάπως έτσι, έγινε η star με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού. Η Beyonce, λοιπόν, μπορεί να μην επικράτησε σε καμία από τις «μεγάλες» κατηγορίες, όμως κερδίζοντας τα βραβεία για το Καλύτερο Χορευτικό/ Ηλεκτρονικό Άλμπουμ, την Καλύτερη Χορευτική/ Ηλεκτρονική Ηχογράφηση (για το "Break My Soul"), την Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία (για το "Plastic Off The Sofa") και το Καλύτερο R&B Τραγούδι (για το "Cuff It"), έχει πλέον κάτι που δεν έχει κανένας άλλος μουσικός: 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της.

Kim Petras: Η πρώτη transgender γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία της

Η Kim Petras έγραψε ιστορία, καθώς αποσπώντας μαζί με το Sam Smith το βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία από Pop Ντουέτο/ Γκρουπ για το "Unholy", έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα μουσικός που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Το Sam Smith στον ευχαριστήριο λόγο της, έδωσε το βήμα στην Κιμ Πέτρας, η οποία ευχαρίστησε «όλους τους trans θρύλους» που προηγήθηκαν και την έφεραν εδώ.

Το EGOT, γνωστό κι ως Grand Slam της ψυχαγωγίας των ΗΠΑ, αναφέρεται στους καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν ένα βραβείο Emmy, ένα Grammy, ένα Oscar κι ένα βραβείο Tony και η Viola Davis έγινε έτσι το 18ο άτομο που μπήκε στην ελίτ ομάδα των νικητών, βλέποντας το όνομά της δίπλα στην Audrey Hepburn και τον Mel Brooks.

«Έγραψα αυτό το βιβλίο για να τιμήσω την εξάχρονη Viola», είπε η ηθοποιός όταν ανέβηκε στη σκηνή για το βραβείο της. «Να τιμήσω τη ζωή της, τη χαρά της, το τραύμα της, τα πάντα. Και, ήταν μόλις ένα τέτοιο ταξίδι, εγώ απλά EGOT!», συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί ότι η Davis κέρδισε το πρώτο της Grammy την Κυριακή για την ηχογράφηση των απομνημονευμάτων της, με τίτλο "Finding Me" και έγινε η τρίτη μαύρη γυναίκα που πέτυχε EGOT.

Καλλιτέχνες γιόρτασαν 50 χρόνια της hip- hop

Τα φετινά Grammys περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, έναν εορτασμό για την 50η επέτειο του hip-hop, με ερμηνείες από τους Big Boi, De La Soul, Missy Elliott, Ice-T, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Public Enemy, Queen Latifah και πολλούς άλλους, σηματοδοτώντας μια ακόμη ιστορική στιγμή στα πλαίσια της λαμπερής τελετής.