Η Viola Davis κατέκτησε Grammy και πέτυχε ΕGOT - Το σπουδαίο κατόρθωμα της ηθοποιού

Φαινόμενο EGOT: Όταν ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να αποσπάσει βραβείο Emmy, Grammy, Oscar και Tony στην καριέρα του

Λίγοι είναι οι καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να αποσπάσουν τα 4 κυριότερα βραβεία στην καριέρα τους. Ένα Εmmy βραβείο δίνεται για τηλεοπτικό κατόρθωμα, το Grammy για μουσικό, το Oscar για υποκριτικό και τέλος το Tony για θεατρική επιτυχία. Το να συγκεντρώσει κανείς και τα 4 αυτά βραβεία, πρόκειται φυσικά για κάτι σπάνιο και σπουδαίο, με την ελίτ των καλλιτεχνών που καταφέρνουν το φαινόμενο EGOT να ξεχωρίζουν.

Η Viola Davis είναι μια από από τις καλλιτέχνιδες που κατάφερε να επιτύχει κάτι τέτοιο, αφού στη χθεσινή απονομή των Grammys 2023 κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο που της έλειπε για να ολοκληρώσει την "χρυσή τετράδα".

Το Grammy έφτασε στα χέρια της Viola Davis, χάρη στο audiobook της με τίτλο “Finding Me”.

Στο παρελθόν η Davis είχε αποσπάσει βραβείο Emmy για τον ρόλο της στο "How to Get Away with Murder”. Είχε επίσης καταφέρει να κερδίσει Όσκαρ, χάρη στον ρόλο της για το “Fences”, ενώ τέλος είχε κατακτήσει 2 ακόμη Tony βραβεία, για το "King Hedley III" και "Fences."

Στα 57 της λοιπόν καλωσορίζει και το βραβείο Grammy στην καριέρα της, πετυχαίνοντας ένα πραγματικά σπουδαίο κατόρθωμα.

Στη χθεσινή απονομή η Davis, αναδείχθηκε στην κατηγορία για το καλύτερο audiobook ("Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording”), ενώ παραλαμβάνοντας το βραβείο Grammy, η Davis αναφέρθηκε στον νεότερο εαυτό της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έγραψα αυτό το βιβλίο για να τιμήσω την 6χρονη Viola», δήλωσε. «Να τιμήσω τη ζωή της, τη χαρά της, το τραύμα της, τα πάντα της. Και ήταν ένα ολόκληρο ταξίδι, μόλις κατέκτησα EGOT», συμπλήρωσε έκπληκτη η ηθοποιός.

Να σημειωθεί πως το 2015 η Viola Davis έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε Εmmy για την καλύτερη ηθοποιό σε δράμα.