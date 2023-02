Ο Banksy «παγώνει» την ενδοοικογενειακή βία για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (και όχι μόνο)

Μια «νοικοκυρά» της δεκαετίας του '50 με πρησμένο μάτι κι ένα χαμένο δόντι, κλείνει τον κακοποιητικό της σύζυγο σε έναν καταψύκτη

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (πέρα από τα γνωστά παρελκόμενα), είναι μια καλή υπενθύμιση πως η αγάπη πρέπει να είναι υγιής και ποτέ κακοποιητική. Αυτό φαίνεται πως είχε στο μυαλό του πιο έντονα φέτος, ο Banksy, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πίσω το mural που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social και φιλοξενείται σε τοίχο στο Margate της Αγγλίας.

Στο έργο του βλέπουμε μια «νοικοκυρά» της δεκαετίας του 1950 με πρησμένο μάτι κι ένα δόντι της να λείπει, η οποία κλείνει με χαμόγελο ανακούφισης τον σύζυγό της σε έναν καταψύκτη. Ο καλλιτέχνης ανέβασε το δημιούργημά του στο επίσημο account του στο Instagram με τα σχόλια να αναφέρονται στη σύνδεση με την καταπολέμηση της ενδοικογενειακής βίας.

Ο ίδιος, μάλιστα, στο τελευταίο κλικ έγραψε «μάσκαρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου». Το έργο, το οποίο ενσωματώνεται σε έναν πραγματικό καταψύκτη, περιλαμβάνει επίσης διάφορα σκουπίδια στο έδαφος, όπως μια σπασμένη λευκή καρέκλα κήπου, ένα μπλε κλουβί και ένα άδειο μπουκάλι μπίρας.

Ο διάσημος street artist έχει κάνει στο παρελθόν κι άλλα έργα τέχνης για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πέρσι, είχε δημιουργήσει μια τοιχογραφία που απεικονίζει ένα κορίτσι που κρατάει μία σφεντόνα με την οποία εκτοξεύει ένα μπουκέτο κόκκινα λουλούδια στον ουρανό.

Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη «υποψιαστεί» ότι δημιουργός τη συγκεκριμένης τοιχογραφίας ήταν ο Banksy ονομάζοντάς το «Valentine's Day Banksy» - πριν ο ίδιος «αναλάβει την ευθύνη».

Today in Barton Hill, we woke up with this remarkable mural art painted on one of the houses of the area.



We hope it’s Banksy’s work.



Come and have a look yourself. Whoever painted, it’s worth admiring their creativity.

Thank you@TristanCorkPost @bbcrb pic.twitter.com/ppEiKAaOrH