BAFTA 2023: Ο φόρος τιμής της Helen Mirren στη βασίλισσα Ελισάβετ: «Εξοχοτάτη, ήσουν η πρωταγωνίστρια του έθνους μας»

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton παρακολουθούσαν συγκινημένοι την ομιλία της Mirren για την Ελισάβετ

Ένα υπερθέαμα χάρισαν χθες τα 76α BAFTA κινηματογραφικά βραβεία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Southbank Centre, σε μια εντυπωσιακή τελετή που ξεκίνησε το βράδυ και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα (σε ελληνική ώρα).



Ο φετινός οικοδεσπότης των βραβείων BAFTA, Richard E. Grant, εξέπληξε το κοινό, καταφθάνοντας με μια Batmobile, ενώ με το χιούμορ του εναρκτήριου λόγου του κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του κοινού. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν, ήταν και η Helen Mirren. Η 77χρονη ηθοποιός, η οποία είχε υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ στην ταινία "The Queen" το 2006, κερδίζοντας βραβείο Όσκαρ & BAFTA, απέδωσε φόρο τιμής στην μονάρχη που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

