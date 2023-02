BAFTA 2023: Όλες οι λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Οι καλεσμένες κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις με τις δημιουργίες τους, ενώ είδαμε από minimal glamorous εμφανίσεις, έως εντυπωσιακά metallic looks

Πέρα από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, τα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία BAFTA για το 2023, μας χάρισαν και ένα πραγματικά elegant και λαμπερό κόκκινο χαλί. Οι καλεσμένες κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις με τις δημιουργίες τους, ενώ είδαμε από minimal glamorous εμφανίσεις, έως και metallics looks.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους καλεσμένους είχε όπως πάντα το πριγκιπικό ζεύγος William και Kate, με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας μια αέρινη και αιθέρια δημιουργία Alexander McQueen. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα λευκό, one shoulder gown, το οποίο συνδύασε με χρυσά σκουλαρίκια ZARA. Από την εμφάνιση της δεν έλειψαν οι χρυσές γόβες, ένα μαύρο clutch και μαύρα γάντια, τα οποία ολοκλήρωσαν αρμονικά το outfit.

