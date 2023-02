Η Madonna γελά με τα σχόλια για την εμφάνισή της: «Δείτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα μετά το πρήξιμο της επέμβασης»

Η 64χρονη star μπορεί μόνο να γελάσει με όσα γράφτηκαν μετά την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βραβείων

Πριν λίγες μέρες, η Madonna έδωσε τη δική της απάντηση σε εκείνους που σχολίασαν την εμφάνιση της στα φετινά Grammys. Μίλησε ξεκάθαρα για μισογυνισμό ενώ τώρα φαίνεται πως η 64χρονη star μπορεί μόνο να γελάσει με όσα γράφτηκαν μετά την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βραβείων.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία της και ένα σχόλιο. «Δείτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα που έχει φύγει το πρήξιμο από την επέμβαση, γελάω δυνατά».

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az