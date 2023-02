Ο Brad Pitt συστήνει τη νέα του σύντροφο, Ines de Ramon, στα παιδιά του και η κατάσταση σοβαρεύει

O ηθοποιός στηρίζει τη νέα του σύντροφο στο διαζύγιο της και η σχέση μεταξύ τους φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω

Brad Pitt και Ines de Ramon γνωρίστηκαν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όμως φαίνεται πως 3 μήνες ήταν αρκετοί για να ξεκινήσει ένας έρωτας με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται, αφού η Ines de Ramon είναι η πρώτη σύντροφος του Pitt, η οποία γνωρίζει τα παιδιά του μετά τον χωρισμό του από την Jolie.

