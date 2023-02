Αναρωτιέμαι τι πρέπει να φορέσει ώστε να μη δείχνει cool

Είναι γνωστό ότι ο Brad Pitt φοράει πολύ ιδιαίτερα ρούχα, αν θυμηθούμε το τελευταίο look με την Anecho viral φούστα του για την προώθηση του Bullet Train, που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ.

Αυτή τη φορά ο ηθοποιός στο set της ταινίας Wolves, που συμπρωταγωνιστεί με τον παλιό του φίλο George Clooney, εμφανίστηκε με το πιο cozy και μαλακό look που υπάρχει -λογικά σε όλη τη γη.

Αλλά για να είμαι και ειλικρινής, αυτό το look ήταν ένα από τα κοστούμια της ταινίας, όχι ότι δε θα μπορούσε ο Brad να το είχε επιλέξει, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν δικό του.

Το outfit το λες και κάπως dorky, αλλά και κάπως cool, ίσως επειδή το φοράει ο Brad Pitt, δεν ξέρω, αμφιταλαντεύομαι! Πραγματικά κανείς δεν φοράει τόσο άνετα και γοητευτικά ένα σκισμένο λευκό πλεκτό, με ασορτι φλις bucket καπέλο και φλις φόρμα, όσο ο Brad. Τα γυαλιά βέβαια κάνουν τη διαφορά.

George Clooney and Brad Pitt talk on the set of "Wolves" on February 13, 2023 in New York City😎🐻‍❄ pic.twitter.com/Tq9Sf3uRsD