H Madonna απαντά σε haters για τις πλαστικές: «Ηλικιακός ρατσισμός και πατριαρχία»

«Δεν έχω απολογηθεί ποτέ για καμία από τις δημιουργικές μου επιλογές ούτε για τον τρόπο που δείχνω ή ντύνομαι και δεν πρόκειται να το κάνω τώρα», γράφει μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop

Τη δική της απάντηση έδωσε η Madonna, σε εκείνους που σχολίασαν την εμφάνιση της στα φετινά Grammys.

Madonna fires back at criticism of her appearance at the Grammys, says hateful comments reek of ageism and misogyny. https://t.co/mvAoCpTj68