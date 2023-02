H Rihanna γιόρτασε τα 35 της με δαντελωτά εσώρουχα και ένα ακόμη εντυπωσιακό maternity look

Ένα ακόμη maternity και γενέθλιο look από την Riri, το οποίο κέρδισε τους θαυμαστές της και όχι μόνο

Στη Σάντα Μόνικα βρέθηκε η Rihanna λίγο μετά την εκπληκτική της εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl, όπου αποκάλυψε και την δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της A$AP Rocky, γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της στις 20 Φεβρουαρίου. Απόλαυσε το γεύμα της σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, το οποίο αποτελεί και αγαπημένο της Riri και πρόκειται για το ιταλικό Giorgio Baldi.

Για ακόμη μια φορά τα βλέμματα στράφηκαν στην εμφάνισή της, αλλά και σε ένα ακόμη μοντέρνο maternity look, για τα οποία έχει ξεχωρίσει. Η Rihanna επέλεξε ένα σουτιέν από δαντέλα σε παλ salmon απόχρωση, δίνοντας έναν ρομαντικό και παράλληλα σέξι χαρακτήρα στην εμφάνισή της, το οποίο σέταρε με ένα λευκό φόρεμα, αποκαλύπτοντας το ντεκολτέ της.

Το look της συμπλήρωσαν αστραφτερά strappy heels, ενώ λαμπερό ήταν επίσης και το μαύρο, μακρύ δερμάτινο παλτό της. Όσο για τα αξεσουάρ, κρατούσε μια fluffy micro τσάντα και διαμαντένιο κολιέ και κοσμήματα. Το μακιγιάζ της, ήταν επίσης σαγηνευτικό και ταίριαζε ιδανικά, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της. Mother, με κάθε έννοια της λέξης.

