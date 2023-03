Για να παίξει τον Wolverine, ο Hugh Jackman τρώει chicken burgers, σολομό και 8.000 θερμίδες

Μία χαλαρή διατροφή για έναν χαλαρό ηθοποιό

O Hugh Jackman έχει μπει σε Wolverine mode. Ο ηθοποιός ανέβασε φωτογραφία από το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθεί επειδή – πόσο κλισέ – είναι στον όγκο για τις ανάγκες της ταινίας Deadpool 3 και του νέου του ρόλου και, εντάξει, χρειάζεται να είσαι γενναίος για να αντέξεις τέτοια ποσότητα.

«Ευχαριστώ Chef Mario, που με βοηθάς να παραμείνω υγιής και να τραφώ σωστά ενώ… Γίνομαι. Ο Wolverine. Ξανά», έγραψε στη λεζάντα.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR