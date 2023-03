Η 64χρονη ηθοποιός ξεχώρισε στη χθεσινή βραδιά, (όχι μόνο για τη νίκη της)

Ένα από τα πρόσωπα που αγαπήσαμε, αλλά και ξεχωρίσαμε τη χθεσινή λαμπερή βραδιά των Oscars 2023, ήταν και η Jamie Lee Curtis, η οποία απέκτησε το πρώτο της χρυσό αγαλματίδιο.



Η 64χρονη ηθοποιός βραβεύτηκε για τον υποστηρικτικό της ρόλο, δίπλα στη Michelle Yeoh, ενώ η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν "Everything Everywhere All at Once", σάρωσε τη χθεσινή βραδιά, φεύγοντας από την τελετή με 7 βραβεία.



Στην ταινία, η Jamie Lee υποδύεται μια μοναχική και ψυχαναγκαστική υπάλληλο του IRS, που μεταμορφώνεται σε παθιασμένη ερωμένη σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όπου οι άνθρωποι έχουν hot dot για δάχτυλα. Αυτός ο ρόλος της, ήταν ικανός να της χαρίσει το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Β' Γυναικείου ρόλου, αφήνοντας πίσω τις ηθοποιούς Angela Basset, Kerry Condon, Hong Chau και Stephanie Hsu, οι οποίες ήταν επίσης προτεινόμενες στην ίδια κατηγορία.



Η Jamie Lee ωστόσο, πέρα από τη νίκη της έκανε αισθητή την παρουσία της με τον αυθορμητισμό και το χιούμορ της. Έχοντας αναφερθεί πολλές φορές σε έννοιες όπως ο «νεποτισμός»- η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους γονείς της, οι οποίοι είχαν επίσης μια σπουδαία υποκριτική καριέρα στο Hollywood και είχαν προταθεί για βραβείο Oscar, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

«Κέρδισα Oscar», δήλωσε μεταξύ άλλων η Curtis, στέλνοντας ένα φιλί στον ουρανό και μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.

Splash News

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, δήλωσε ακόμη: «Σταματήστε. Έχω 45 δευτερόλεπτα και υποσχέθηκα στην Jennie Yang, ότι θα τα κάνω καλά, επειδή είμαι καλό κορίτσι» είπε στο κοινό που την καταχειροκρότησε. «Ξέρω ότι φαίνεται σα να είμαι μόνη μου εδώ πάνω αλλά είμαι με εκατοντάδες ακόμη ανθρώπους», ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε όλο το cast και το συνεργείο.

«Στη dream team μου. Στην οικογένειά μου, τον άνδρα μου, τις όμορφες κόρες μας, την αδελφή μου, μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ».

«Σε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν τις genre ταινίες, που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ μαζί», ξαναδήλωσε η Jamie Lee κλείνοντας τον λόγο της.